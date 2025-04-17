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Трамп повесил свой портрет в крови в Белом доме - РИА Новости, 17.04.2025
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15:48 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/trump-2011838279.html
Трамп повесил свой портрет в крови в Белом доме
Трамп повесил свой портрет в крови в Белом доме - РИА Новости, 17.04.2025
Трамп повесил свой портрет в крови в Белом доме
Президент США Дональд Трамп повесил свой новый портрет в Белом доме, сообщил американский инвестор Дэвид Сакс в соцсети X. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T15:48:00+03:00
2025-04-17T15:48:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп повесил свой новый портрет в Белом доме, сообщил американский инвестор Дэвид Сакс в соцсети X."В Белом доме висит новый портрет, и он потрясающий", — написал он.На фото политик сжимает кулак, демонстрируя непоколебимость, пока по его лицу стекают струйки крови. Соответствующий снимок стал известным и узнаваемым, некоторые бренды даже начали выпускать продукцию с таким изображением.Попытки покушения на Трампа совершались дважды. Первая произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года — Трампа ранили в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого — 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены.Вторая попытка произошла 15 сентября у гольф-клуба Трампа во Флориде. Подозреваемый Райан Уэсли Раут считается одержимым конфликтом на Украине, ВСУ подтвердили, что он неоднократно пытался присоединиться к их рядам.
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, вооруженные силы украины, флорида
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Флорида
Трамп повесил свой портрет в крови в Белом доме

Предприниматель Сакс: Трамп повесил в Белом доме портрет со сценой покушения

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп повесил свой новый портрет в Белом доме, сообщил американский инвестор Дэвид Сакс в соцсети X.
"В Белом доме висит новый портрет, и он потрясающий", — написал он.
© Фото : David Sacks/XНовая картина в Белом доме
Новая картина в Белом доме - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : David Sacks/X
Новая картина в Белом доме
На фото политик сжимает кулак, демонстрируя непоколебимость, пока по его лицу стекают струйки крови. Соответствующий снимок стал известным и узнаваемым, некоторые бренды даже начали выпускать продукцию с таким изображением.
Попытки покушения на Трампа совершались дважды. Первая произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года — Трампа ранили в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого — 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены.
Вторая попытка произошла 15 сентября у гольф-клуба Трампа во Флориде. Подозреваемый Райан Уэсли Раут считается одержимым конфликтом на Украине, ВСУ подтвердили, что он неоднократно пытался присоединиться к их рядам.
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Вчера, 14:45
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампВооруженные силы УкраиныФлорида
 
 
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