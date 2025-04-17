https://ria.ru/20250417/trump-2011838279.html

Трамп повесил свой портрет в крови в Белом доме

Трамп повесил свой портрет в крови в Белом доме - РИА Новости, 17.04.2025

Трамп повесил свой портрет в крови в Белом доме

Президент США Дональд Трамп повесил свой новый портрет в Белом доме, сообщил американский инвестор Дэвид Сакс в соцсети X. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T15:48:00+03:00

2025-04-17T15:48:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп повесил свой новый портрет в Белом доме, сообщил американский инвестор Дэвид Сакс в соцсети X."В Белом доме висит новый портрет, и он потрясающий", — написал он.На фото политик сжимает кулак, демонстрируя непоколебимость, пока по его лицу стекают струйки крови. Соответствующий снимок стал известным и узнаваемым, некоторые бренды даже начали выпускать продукцию с таким изображением.Попытки покушения на Трампа совершались дважды. Первая произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года — Трампа ранили в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого — 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены.Вторая попытка произошла 15 сентября у гольф-клуба Трампа во Флориде. Подозреваемый Райан Уэсли Раут считается одержимым конфликтом на Украине, ВСУ подтвердили, что он неоднократно пытался присоединиться к их рядам.

https://ria.ru/20250417/zelenskiy-2011822293.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, вооруженные силы украины, флорида