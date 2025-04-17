https://ria.ru/20250417/trevoga-2011728898.html
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 17.04.2025
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T07:34:00+03:00
2025-04-17T07:34:00+03:00
2025-04-17T07:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963710198_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_a32702f88661442b827486599776cc1d.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 0.44 мск, она продлилась почти семь часов. Также утром в четверг в Минобороны РФ сообщили, что над территорией Тульской области был уничтожен БПЛА. По данным губернатора, никто не пострадал. "В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963710198_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_edbd2874e2eddf01fa9a34fbf4126524.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Миляев: в Тульской области отменили опасность атаки БПЛА