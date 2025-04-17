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В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 17.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:34 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/trevoga-2011728898.html
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 17.04.2025
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T07:34:00+03:00
2025-04-17T07:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 0.44 мск, она продлилась почти семь часов. Также утром в четверг в Минобороны РФ сообщили, что над территорией Тульской области был уничтожен БПЛА. По данным губернатора, никто не пострадал. "В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал он.
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тульская область
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тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

Губернатор Миляев: в Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДмитрий Миляев
Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в 0.44 мск, она продлилась почти семь часов. Также утром в четверг в Минобороны РФ сообщили, что над территорией Тульской области был уничтожен БПЛА. По данным губернатора, никто не пострадал.
"В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеТульская областьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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