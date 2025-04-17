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В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 17.04.2025

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T07:34:00+03:00

2025-04-17T07:34:00+03:00

2025-04-17T07:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

тульская область

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 0.44 мск, она продлилась почти семь часов. Также утром в четверг в Минобороны РФ сообщили, что над территорией Тульской области был уничтожен БПЛА. По данным губернатора, никто не пострадал. "В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

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Дарья Буймова

тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность