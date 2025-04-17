https://ria.ru/20250417/trevoga-2011724644.html
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 17.04.2025
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА отменена на территории Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства в Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T06:28:00+03:00
2025-04-17T06:28:00+03:00
2025-04-17T06:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 0.40 мск и продлилась 5 часов 26 минут. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении оперштаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
В Курской области спустя пять часов отменили опасность атаки беспилотников