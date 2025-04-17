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В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотника
В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 17.04.2025
В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотника
Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Шуя Ивановской области, сообщили в администрации города в социальной сети "ВКонтакте". РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T04:16:00+03:00
2025-04-17T04:16:00+03:00
2025-04-17T04:16:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Шуя Ивановской области, сообщили в администрации города в социальной сети "ВКонтакте". "Опасность атаки БПЛА! Просим сохранять спокойствие! Всем гражданам необходимо принять меры личной безопасности: к окнам не подходить, по возможности спуститься на нижние этажи здания без окон. На улицу не выходить!", - сообщается в группе администрации городского округа Шуя. Отмечается, что занятия в школах пройдут в дистанционном режиме.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шуя, ивановская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Шуя, Ивановская область, Безопасность
В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотника
В Шуе в Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников