https://ria.ru/20250417/trevoga-2011719557.html

В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотника

В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 17.04.2025

В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотника

Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Шуя Ивановской области, сообщили в администрации города в социальной сети "ВКонтакте". РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T04:16:00+03:00

2025-04-17T04:16:00+03:00

2025-04-17T04:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

шуя

ивановская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Шуя Ивановской области, сообщили в администрации города в социальной сети "ВКонтакте". "Опасность атаки БПЛА! Просим сохранять спокойствие! Всем гражданам необходимо принять меры личной безопасности: к окнам не подходить, по возможности спуститься на нижние этажи здания без окон. На улицу не выходить!", - сообщается в группе администрации городского округа Шуя. Отмечается, что занятия в школах пройдут в дистанционном режиме.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шуя

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шуя, ивановская область, безопасность