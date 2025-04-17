https://ria.ru/20250417/trevoga-2011711637.html
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 17.04.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T01:12:00+03:00
2025-04-17T01:12:00+03:00
2025-04-17T01:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_1f15608d61f84debc96a0f9aeec42264.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников