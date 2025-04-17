https://ria.ru/20250417/tramp-2011925360.html

Трамп заявил, что доводить Украину до конфликта с Россией было неразумно

Трамп заявил, что доводить Украину до конфликта с Россией было неразумно - РИА Новости, 17.04.2025

Трамп заявил, что доводить Украину до конфликта с Россией было неразумно

Президент США Дональд Трамп заявил, что доводить ситуацию вокруг Украины до конфликта с Россией было неумно со стороны Вашингтона в лице бывшего американского... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T22:24:00+03:00

2025-04-17T22:24:00+03:00

2025-04-17T22:24:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что доводить ситуацию вокруг Украины до конфликта с Россией было неумно со стороны Вашингтона в лице бывшего американского лидера Джо Байдена и Киева. "Россия намного больше, больше как военная сила. И если ты умный, ты не станешь участвовать и не окажешься вовлеченным в войны. Можно винить человека, который был на этом месте, Байдена. Он не знал, что происходит", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Он подчеркнул, что конфликта бы не случилось, если бы он был на посту президента. На вопрос о том, считает ли Трамп виновным в конфликте с РФ Владимира Зеленского, президент США ответил, что "не большой его фанат". "Я не виню его. Но я говорю, что не считаю, будто он проделал работу лучшим образом. Я не его большой фанат", - сказал Трамп. Из хода беседы не совсем ясно, имел ли Трамп в виду Зеленского или своего предшественника, поскольку ранее американский лидер невысоко высказывался об обоих.

https://ria.ru/20250212/tramp-1998955989.html

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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский