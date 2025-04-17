https://ria.ru/20250417/tramp-2011918199.html
Трамп прокомментировал стрельбу в университете Флориды
Трамп прокомментировал стрельбу в университете Флориды - РИА Новости, 17.04.2025
Трамп прокомментировал стрельбу в университете Флориды
Президент США Дональд Трамп заявил, что получает информацию об "ужасной" стрельбе в университете Флориды. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T20:56:00+03:00
2025-04-17T20:56:00+03:00
2025-04-17T21:00:00+03:00
в мире
флорида
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002345436_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9dfec60e7d82929aa3ac1a3f32010982.jpg
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что получает информацию об "ужасной" стрельбе в университете Флориды."Мне сообщили об университете Флориды. Активная ситуация со стрельбой. Получаю полную информацию. Это позор, ужасная вещь. Ужасно, что такие вещи происходят", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
https://ria.ru/20250410/strelba-2010373952.html
флорида
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002345436_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_53c6c733fce0f2bcd5fa636cabbc3272.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, флорида, дональд трамп, сша
В мире, Флорида, Дональд Трамп, США
Трамп прокомментировал стрельбу в университете Флориды
Трамп заявил, что получает информацию об ужасной стрельбе в университете Флориды