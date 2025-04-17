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Трамп прокомментировал стрельбу в университете Флориды - РИА Новости, 17.04.2025
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20:56 17.04.2025 (обновлено: 21:00 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/tramp-2011918199.html
Трамп прокомментировал стрельбу в университете Флориды
Трамп прокомментировал стрельбу в университете Флориды - РИА Новости, 17.04.2025
Трамп прокомментировал стрельбу в университете Флориды
Президент США Дональд Трамп заявил, что получает информацию об "ужасной" стрельбе в университете Флориды. РИА Новости, 17.04.2025
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в мире
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что получает информацию об "ужасной" стрельбе в университете Флориды."Мне сообщили об университете Флориды. Активная ситуация со стрельбой. Получаю полную информацию. Это позор, ужасная вещь. Ужасно, что такие вещи происходят", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
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в мире, флорида, дональд трамп, сша
В мире, Флорида, Дональд Трамп, США
Трамп прокомментировал стрельбу в университете Флориды

Трамп заявил, что получает информацию об ужасной стрельбе в университете Флориды

© AP Photo / Carl CourtПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Carl Court
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что получает информацию об "ужасной" стрельбе в университете Флориды.
"Мне сообщили об университете Флориды. Активная ситуация со стрельбой. Получаю полную информацию. Это позор, ужасная вещь. Ужасно, что такие вещи происходят", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
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В миреФлоридаДональд ТрампСША
 
 
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