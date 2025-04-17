https://ria.ru/20250417/tramp-2011917755.html

Трамп назвал возможную дату сделки с Украиной

Трамп назвал возможную дату сделки с Украиной - РИА Новости, 17.04.2025

Трамп назвал возможную дату сделки с Украиной

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что сделка с Украиной по природным ресурсам может быть подписана уже 24 апреля. РИА Новости, 17.04.2025

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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что сделка с Украиной по природным ресурсам может быть подписана уже 24 апреля."Сделка по минералам, я полагаю, будет подписана в следующий четверг. И я предполагаю, что они будут придерживаться сделки, так что посмотрим", - заявил Трамп журналистам.Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко в среду заявила о прогрессе в работе над соглашением с США по ископаемым, в ближайшее время надеется на завершение формализации документа.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250417/ukraina-2011865679.html

https://ria.ru/20250417/zelenskiy-2011760603.html

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украина, дональд трамп, владимир зеленский, сша, россия, в мире