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Трамп заявил, что ждет ответа России по прекращению огня на этой неделе - РИА Новости, 17.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:53 17.04.2025 (обновлено: 22:09 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/tramp-2011917476.html
Трамп заявил, что ждет ответа России по прекращению огня на этой неделе
Трамп заявил, что ждет ответа России по прекращению огня на этой неделе - РИА Новости, 17.04.2025
Трамп заявил, что ждет ответа России по прекращению огня на этой неделе
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни ожидает ответа Москвы на предложение о прекращении огня на Украине, и не стал исключать возможность... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T20:53:00+03:00
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россия
украина
специальная военная операция на украине
в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни ожидает ответа Москвы на предложение о прекращении огня на Украине, и не стал исключать возможность дополнительных торговых мер в случае отсутствия реакции."Мы скоро услышим от них, на этой неделе, на самом деле. Посмотрим, что из этого выйдет", – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, отвечая на вопрос о возможных вторичных тарифах или других мерах давления в адрес России, если та не отреагирует на его инициативу.
https://ria.ru/20250417/zelenskij-2011914911.html
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россия, украина, в мире, сша, дональд трамп
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что ждет ответа России по прекращению огня на этой неделе

Трамп сообщил, что ждет ответа России по перемирию на Украине на этой неделе

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни ожидает ответа Москвы на предложение о прекращении огня на Украине, и не стал исключать возможность дополнительных торговых мер в случае отсутствия реакции.
"Мы скоро услышим от них, на этой неделе, на самом деле. Посмотрим, что из этого выйдет", – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, отвечая на вопрос о возможных вторичных тарифах или других мерах давления в адрес России, если та не отреагирует на его инициативу.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Зеленский обвинил Уиткоффа в распространении "российских нарративов"
Вчера, 20:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреСШАДональд Трамп
 
 
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