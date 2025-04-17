https://ria.ru/20250417/tramp-2011917476.html

Трамп заявил, что ждет ответа России по прекращению огня на этой неделе

Трамп заявил, что ждет ответа России по прекращению огня на этой неделе - РИА Новости, 17.04.2025

Трамп заявил, что ждет ответа России по прекращению огня на этой неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни ожидает ответа Москвы на предложение о прекращении огня на Украине, и не стал исключать возможность... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T20:53:00+03:00

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в мире

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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни ожидает ответа Москвы на предложение о прекращении огня на Украине, и не стал исключать возможность дополнительных торговых мер в случае отсутствия реакции."Мы скоро услышим от них, на этой неделе, на самом деле. Посмотрим, что из этого выйдет", – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, отвечая на вопрос о возможных вторичных тарифах или других мерах давления в адрес России, если та не отреагирует на его инициативу.

https://ria.ru/20250417/zelenskij-2011914911.html

россия

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россия, украина, в мире, сша, дональд трамп