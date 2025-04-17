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Трамп заявил, что ждет ответа России по прекращению огня на этой неделе
Трамп заявил, что ждет ответа России по прекращению огня на этой неделе - РИА Новости, 17.04.2025
Трамп заявил, что ждет ответа России по прекращению огня на этой неделе
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни ожидает ответа Москвы на предложение о прекращении огня на Украине, и не стал исключать возможность... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T20:53:00+03:00
2025-04-17T20:53:00+03:00
2025-04-17T22:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни ожидает ответа Москвы на предложение о прекращении огня на Украине, и не стал исключать возможность дополнительных торговых мер в случае отсутствия реакции."Мы скоро услышим от них, на этой неделе, на самом деле. Посмотрим, что из этого выйдет", – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, отвечая на вопрос о возможных вторичных тарифах или других мерах давления в адрес России, если та не отреагирует на его инициативу.
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россия, украина, в мире, сша, дональд трамп
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что ждет ответа России по прекращению огня на этой неделе
Трамп сообщил, что ждет ответа России по перемирию на Украине на этой неделе