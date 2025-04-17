https://ria.ru/20250417/tramp-2011900880.html

Трамп выразил уверенность в достижении торгового соглашения с ЕС

Трамп выразил уверенность в достижении торгового соглашения с ЕС - РИА Новости, 17.04.2025

Трамп выразил уверенность в достижении торгового соглашения с ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение торгового соглашения с Европейским союзом, подчеркнув при этом, что оно должно основываться... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T19:20:00+03:00

2025-04-17T19:20:00+03:00

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евросоюз

сша

италия

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джорджа мелони

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение торгового соглашения с Европейским союзом, подчеркнув при этом, что оно должно основываться на справедливых условиях."Конечно, будет торговое соглашение. Они очень, очень хотят его заключить, и мы тоже. Я полностью этого ожидаю, но это будет честная сделка", – заявил Трамп во время переговоров с премьером Италии Джорджей Мелони в Белом доме.При этом американский лидер отметил, что его не беспокоит возможность сближения Европы с Китаем на фоне торговых разногласий с Вашингтоном. На соответствующий вопрос он ответил коротко: "Нет".Ранее Трамп неоднократно обвинял ЕС в несправедливых торговых практиках и настаивал на необходимости уравнивания условий двусторонней торговли.

https://ria.ru/20250416/tramp-2011494741.html

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евросоюз, сша, италия, европа, дональд трамп, джорджа мелони, введение трампом пошлин на импорт