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Трамп выразил уверенность в достижении торгового соглашения с ЕС - РИА Новости, 17.04.2025
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19:20 17.04.2025 (обновлено: 19:26 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/tramp-2011900880.html
Трамп выразил уверенность в достижении торгового соглашения с ЕС
Трамп выразил уверенность в достижении торгового соглашения с ЕС - РИА Новости, 17.04.2025
Трамп выразил уверенность в достижении торгового соглашения с ЕС
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение торгового соглашения с Европейским союзом, подчеркнув при этом, что оно должно основываться... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T19:20:00+03:00
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евросоюз
сша
италия
европа
дональд трамп
джорджа мелони
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение торгового соглашения с Европейским союзом, подчеркнув при этом, что оно должно основываться на справедливых условиях."Конечно, будет торговое соглашение. Они очень, очень хотят его заключить, и мы тоже. Я полностью этого ожидаю, но это будет честная сделка", – заявил Трамп во время переговоров с премьером Италии Джорджей Мелони в Белом доме.При этом американский лидер отметил, что его не беспокоит возможность сближения Европы с Китаем на фоне торговых разногласий с Вашингтоном. На соответствующий вопрос он ответил коротко: "Нет".Ранее Трамп неоднократно обвинял ЕС в несправедливых торговых практиках и настаивал на необходимости уравнивания условий двусторонней торговли.
https://ria.ru/20250416/tramp-2011494741.html
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евросоюз, сша, италия, европа, дональд трамп, джорджа мелони, введение трампом пошлин на импорт
Евросоюз, США, Италия, Европа, Дональд Трамп, Джорджа Мелони, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп выразил уверенность в достижении торгового соглашения с ЕС

Трамп: уверен в достижении торгового соглашения с ЕС, но оно должно быть честным

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение торгового соглашения с Европейским союзом, подчеркнув при этом, что оно должно основываться на справедливых условиях.
"Конечно, будет торговое соглашение. Они очень, очень хотят его заключить, и мы тоже. Я полностью этого ожидаю, но это будет честная сделка", – заявил Трамп во время переговоров с премьером Италии Джорджей Мелони в Белом доме.
При этом американский лидер отметил, что его не беспокоит возможность сближения Европы с Китаем на фоне торговых разногласий с Вашингтоном. На соответствующий вопрос он ответил коротко: "Нет".
Ранее Трамп неоднократно обвинял ЕС в несправедливых торговых практиках и настаивал на необходимости уравнивания условий двусторонней торговли.
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ЕвросоюзСШАИталияЕвропаДональд ТрампДжорджа МелониВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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