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Трамп заявил, что его не беспокоит возможность сближения ЕС с Китаем - РИА Новости, 17.04.2025
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19:20 17.04.2025 (обновлено: 19:51 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/tramp-2011900777.html
Трамп заявил, что его не беспокоит возможность сближения ЕС с Китаем
Трамп заявил, что его не беспокоит возможность сближения ЕС с Китаем - РИА Новости, 17.04.2025
Трамп заявил, что его не беспокоит возможность сближения ЕС с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит возможность сближения Европы с Китаем на фоне торговых разногласий с Вашингтоном. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T19:20:00+03:00
2025-04-17T19:51:00+03:00
в мире
китай
сша
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит возможность сближения Европы с Китаем на фоне торговых разногласий с Вашингтоном."Нет", — ответил он на соответствующий вопрос.При этом американский лидер отметил, что рассчитывает на заключение торгового соглашения с Европейским союзом, подчеркнув при этом, что оно должно основываться на справедливых условиях.
https://ria.ru/20250417/tramp-2011903303.html
китай
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в мире, китай, сша, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Китай, США, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп заявил, что его не беспокоит возможность сближения ЕС с Китаем

Трамп заявил, что его не опасается возможного сближения ЕС с Китаем из-за пошлин

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит возможность сближения Европы с Китаем на фоне торговых разногласий с Вашингтоном.
"Нет", — ответил он на соответствующий вопрос.
При этом американский лидер отметил, что рассчитывает на заключение торгового соглашения с Европейским союзом, подчеркнув при этом, что оно должно основываться на справедливых условиях.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Трамп считает достижимой торговую сделку с Китаем
Вчера, 19:32
 
В миреКитайСШАЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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