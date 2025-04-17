https://ria.ru/20250417/tramp-2011900777.html
Трамп заявил, что его не беспокоит возможность сближения ЕС с Китаем
Трамп заявил, что его не беспокоит возможность сближения ЕС с Китаем - РИА Новости, 17.04.2025
Трамп заявил, что его не беспокоит возможность сближения ЕС с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит возможность сближения Европы с Китаем на фоне торговых разногласий с Вашингтоном. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T19:20:00+03:00
2025-04-17T19:20:00+03:00
2025-04-17T19:51:00+03:00
в мире
китай
сша
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит возможность сближения Европы с Китаем на фоне торговых разногласий с Вашингтоном."Нет", — ответил он на соответствующий вопрос.При этом американский лидер отметил, что рассчитывает на заключение торгового соглашения с Европейским союзом, подчеркнув при этом, что оно должно основываться на справедливых условиях.
https://ria.ru/20250417/tramp-2011903303.html
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в мире, китай, сша, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Китай, США, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп заявил, что его не беспокоит возможность сближения ЕС с Китаем
Трамп заявил, что его не опасается возможного сближения ЕС с Китаем из-за пошлин