https://ria.ru/20250417/tramp-2011900777.html

Трамп заявил, что его не беспокоит возможность сближения ЕС с Китаем

Трамп заявил, что его не беспокоит возможность сближения ЕС с Китаем - РИА Новости, 17.04.2025

Трамп заявил, что его не беспокоит возможность сближения ЕС с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит возможность сближения Европы с Китаем на фоне торговых разногласий с Вашингтоном. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T19:20:00+03:00

2025-04-17T19:20:00+03:00

2025-04-17T19:51:00+03:00

в мире

китай

сша

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит возможность сближения Европы с Китаем на фоне торговых разногласий с Вашингтоном."Нет", — ответил он на соответствующий вопрос.При этом американский лидер отметил, что рассчитывает на заключение торгового соглашения с Европейским союзом, подчеркнув при этом, что оно должно основываться на справедливых условиях.

https://ria.ru/20250417/tramp-2011903303.html

китай

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2025

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в мире, китай, сша, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт