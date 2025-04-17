Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о большом прогрессе в торговых переговорах с Японией - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:40 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/tramp-2011723299.html
Трамп заявил о большом прогрессе в торговых переговорах с Японией
Трамп заявил о большом прогрессе в торговых переговорах с Японией - РИА Новости, 17.04.2025
Трамп заявил о большом прогрессе в торговых переговорах с Японией
Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что на встрече в Белом доме с делегацией Японии стороны достигли "большого прогресса" в... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T05:40:00+03:00
2025-04-17T05:40:00+03:00
сша
япония
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002894102_221:0:3000:1563_1920x0_80_0_0_c39c0dd289de1a00cec1c8f706692229.jpg
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что на встрече в Белом доме с делегацией Японии стороны достигли "большого прогресса" в переговорах о сделке по торговле. "Встретиться с японской делегацией - честь, большой прогресс", - написал Трамп. Президент США приложил к публикации свое фото с министром по восстановлению экономики Японии Рёсэем Акадзавой. Япония упоминалась Белым домом в числе 15 стран, которые быстрее других могут заключить с США торговые договоры. Трамп заявил ранее, что зарубежные партнеры готовы на всё ради сделки. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. До этого Япония подпала под введенные двадцатипятипроцентные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и на автомобили, произведенные не в США (3 апреля). В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом, а в СМИ распространилось словечко "трамп-шок" по аналогии с терминами "лиман-шок" (от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис 2008-2009 годов) и "корона-шок" (экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса). США занимают первое место в экспорте Японии. На них приходится 21,3 триллиона иен (146,5 миллиарда долларов). Почти треть составляет экспорт автомобилей. До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%, после введения дополнительных пошлин - 27,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США. Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в США на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек, что последние пять лет Япония является главным инвестором США, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, несправедливо.
https://ria.ru/20250416/japonija-2011526603.html
https://ria.ru/20250407/poshliny-2009842615.html
сша
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002894102_214:0:2788:1930_1920x0_80_0_0_acf9371e113e8248ce2c474a6a6ce4ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, япония, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Япония, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Трамп заявил о большом прогрессе в торговых переговорах с Японией

Трамп назвал встречу с делегацией Японии в Белом доме честью

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что на встрече в Белом доме с делегацией Японии стороны достигли "большого прогресса" в переговорах о сделке по торговле.
"Встретиться с японской делегацией - честь, большой прогресс", - написал Трамп.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Министр раскрыл детали будущих переговоров США и Японии
16 апреля, 10:50
Президент США приложил к публикации свое фото с министром по восстановлению экономики Японии Рёсэем Акадзавой.
Япония упоминалась Белым домом в числе 15 стран, которые быстрее других могут заключить с США торговые договоры. Трамп заявил ранее, что зарубежные партнеры готовы на всё ради сделки.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
До этого Япония подпала под введенные двадцатипятипроцентные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и на автомобили, произведенные не в США (3 апреля). В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом, а в СМИ распространилось словечко "трамп-шок" по аналогии с терминами "лиман-шок" (от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис 2008-2009 годов) и "корона-шок" (экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса).
США занимают первое место в экспорте Японии. На них приходится 21,3 триллиона иен (146,5 миллиарда долларов). Почти треть составляет экспорт автомобилей. До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%, после введения дополнительных пошлин - 27,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США. Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в США на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек, что последние пять лет Япония является главным инвестором США, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, несправедливо.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Трамп заявил, что страны по всему миру ведут с США переговоры о пошлинах
7 апреля, 16:58
 
СШАЯпонияДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала