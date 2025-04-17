https://ria.ru/20250417/tramp-2011723299.html

Трамп заявил о большом прогрессе в торговых переговорах с Японией

Трамп заявил о большом прогрессе в торговых переговорах с Японией - РИА Новости, 17.04.2025

Трамп заявил о большом прогрессе в торговых переговорах с Японией

Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что на встрече в Белом доме с делегацией Японии стороны достигли "большого прогресса" в... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T05:40:00+03:00

2025-04-17T05:40:00+03:00

2025-04-17T05:40:00+03:00

сша

япония

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что на встрече в Белом доме с делегацией Японии стороны достигли "большого прогресса" в переговорах о сделке по торговле. "Встретиться с японской делегацией - честь, большой прогресс", - написал Трамп. Президент США приложил к публикации свое фото с министром по восстановлению экономики Японии Рёсэем Акадзавой. Япония упоминалась Белым домом в числе 15 стран, которые быстрее других могут заключить с США торговые договоры. Трамп заявил ранее, что зарубежные партнеры готовы на всё ради сделки. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. До этого Япония подпала под введенные двадцатипятипроцентные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и на автомобили, произведенные не в США (3 апреля). В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом, а в СМИ распространилось словечко "трамп-шок" по аналогии с терминами "лиман-шок" (от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис 2008-2009 годов) и "корона-шок" (экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса). США занимают первое место в экспорте Японии. На них приходится 21,3 триллиона иен (146,5 миллиарда долларов). Почти треть составляет экспорт автомобилей. До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%, после введения дополнительных пошлин - 27,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США. Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в США на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек, что последние пять лет Япония является главным инвестором США, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, несправедливо.

https://ria.ru/20250416/japonija-2011526603.html

https://ria.ru/20250407/poshliny-2009842615.html

сша

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, япония, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире