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Израиль якобы планировал атаковать в мае ядерные объекты Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 17.04.2025
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03:42 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/tramp-2011717904.html
Израиль якобы планировал атаковать в мае ядерные объекты Ирана, пишут СМИ
Израиль якобы планировал атаковать в мае ядерные объекты Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 17.04.2025
Израиль якобы планировал атаковать в мае ядерные объекты Ирана, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп не разрешил Израилю атаковать ядерные объекты Ирана в мае, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T03:42:00+03:00
2025-04-17T03:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не разрешил Израилю атаковать ядерные объекты Ирана в мае, сообщает газета New York Times. Как говорится в сообщении, Израиль отказался от планов из-за президента США Дональда Трампа и переговоров последних недель между представителями американской администрации и Тегерана. Газета ссылается на неназванных представителей Белого дома. "Трамп принял решение после месяцев внутренних переговоров о том, следует ли идти по пути дипломатии с Ираном или поддержать Израиль", - говорится в сообщении. Израильские чиновники якобы были готовы атаковать иранские ядерные объекты в мае и рассчитывали на поддержку США, обещая откинуть ядерную программу исламской республики на год назад, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250323/iran-2006798142.html
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в мире, сша, израиль, иран, дональд трамп
В мире, США, Израиль, Иран, Дональд Трамп
Израиль якобы планировал атаковать в мае ядерные объекты Ирана, пишут СМИ

NYT: Трамп не разрешил Израилю атаковать иранские ядерные объекты в мае

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не разрешил Израилю атаковать ядерные объекты Ирана в мае, сообщает газета New York Times.
Как говорится в сообщении, Израиль отказался от планов из-за президента США Дональда Трампа и переговоров последних недель между представителями американской администрации и Тегерана. Газета ссылается на неназванных представителей Белого дома.
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"Трамп принял решение после месяцев внутренних переговоров о том, следует ли идти по пути дипломатии с Ираном или поддержать Израиль", - говорится в сообщении.
Израильские чиновники якобы были готовы атаковать иранские ядерные объекты в мае и рассчитывали на поддержку США, обещая откинуть ядерную программу исламской республики на год назад, говорится в сообщении.
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Вчера, 18:53
 
В миреСШАИзраильИранДональд Трамп
 
 
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