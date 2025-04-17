https://ria.ru/20250417/tramp-2011717904.html

Израиль якобы планировал атаковать в мае ядерные объекты Ирана, пишут СМИ

Израиль якобы планировал атаковать в мае ядерные объекты Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 17.04.2025

Израиль якобы планировал атаковать в мае ядерные объекты Ирана, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп не разрешил Израилю атаковать ядерные объекты Ирана в мае, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T03:42:00+03:00

2025-04-17T03:42:00+03:00

2025-04-17T03:42:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не разрешил Израилю атаковать ядерные объекты Ирана в мае, сообщает газета New York Times. Как говорится в сообщении, Израиль отказался от планов из-за президента США Дональда Трампа и переговоров последних недель между представителями американской администрации и Тегерана. Газета ссылается на неназванных представителей Белого дома. "Трамп принял решение после месяцев внутренних переговоров о том, следует ли идти по пути дипломатии с Ираном или поддержать Израиль", - говорится в сообщении. Израильские чиновники якобы были готовы атаковать иранские ядерные объекты в мае и рассчитывали на поддержку США, обещая откинуть ядерную программу исламской республики на год назад, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250323/iran-2006798142.html

https://ria.ru/20250416/iran-2011660629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, израиль, иран, дональд трамп