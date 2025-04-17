https://ria.ru/20250417/tramp-2011712257.html

СМИ: Трамп отказался от предложения Зеленского по покупке систем ПВО

СМИ: Трамп отказался от предложения Зеленского по покупке систем ПВО - РИА Новости, 17.04.2025

СМИ: Трамп отказался от предложения Зеленского по покупке систем ПВО

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Владимира Зеленского о покупке ЗРК Patriot за 50 миллиардов долларов, пишет Bild. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T01:22:00+03:00

2025-04-17T01:22:00+03:00

2025-04-17T03:26:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Владимира Зеленского о покупке ЗРК Patriot за 50 миллиардов долларов, пишет Bild."Вы знаете, он всегда хочет купить ракеты. Но, видите ли, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что вы можете выиграть эту войну. Нельзя начинать войну против противника в 20 раз больше, а потом надеяться, что кто-то даст тебе ракеты", — цитирует Трампа издание.Подчеркивается, что решение хозяина Белого дома может быть продиктовано желанием сохранить и укрепить диалог с Москвой, чтобы прийти к мирному соглашению по Украине.В среду заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил о возможности подписать промежуточный договор Киева и Вашингтона по добыче полезных ископаемых в ближайшее время.Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по полезным ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все красные линии, согласованные ранее двумя сторонами, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых стратегическим конкурентам Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в такую категорию из-за напряженных отношений с США.

https://ria.ru/20250416/ukraina-2011591685.html

https://ria.ru/20250415/prichiny-2011275994.html

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