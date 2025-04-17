https://ria.ru/20250417/tramp-2011543374.html

Трамп хотел сделать больно России, но наступил на грабли

Трамп хотел сделать больно России, но наступил на грабли - РИА Новости, 17.04.2025

Трамп хотел сделать больно России, но наступил на грабли

Результаты текущей экономической политики США — если, конечно, эти судорожные телодвижения можно называть политикой, — хорошо видны всему миру. Как говорится,... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T08:00:00+03:00

2025-04-17T08:00:00+03:00

2025-04-17T08:00:00+03:00

аналитика

сша

россия

рэй далио

китай

госдолг сша

фондовый рынок сша

торговая война

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011549716_0:45:1730:1018_1920x0_80_0_0_015b5aa39a4d4473023f49e1042ed792.jpg

Результаты текущей экономической политики США — если, конечно, эти судорожные телодвижения можно называть политикой, — хорошо видны всему миру. Как говорится, счет на табло. Американский доллар, словно снежная лавина, обвалился ко всем мировым валютам – причем сильнее всего (даже больше, чем к золоту) – к русскому рублю. Фондовый рынок США рухнул на уровень марта 2020 года — того кошмарного биржевого провала, который американские элиты попытались замаскировать под пандемию коронавируса.Журнал Economist подметил особенно нехорошую деталь. Ослабление доллара идет одновременно с ростом доходности американских облигаций. То есть Штатам станет еще труднее обслуживать свой неподъемный госдолг, а ведь уже сейчас на это уходит около триллиона долларов в год.Все эти три компонента вместе — падение акций, ослабление доллара и рост доходности облигаций — это классические симптомы надвигающегося тяжелейшего кризиса. Ровно по такому сценарию обнищала в 1990-е годы Япония.Economist делает вывод, что "крах короля-Доллара, всего неделю назад правившего миром, уже не кажется немыслимым" и предрекает американской валюте кризис хуже, чем падение в 1971 году золотого Бреттон-Вудского стандарта. Как ни смешно, но изначально торговая война, развязанная Трампом, должна была сделать больно России. Нет, против нас не планировалось новых санкций. Однако рекордные пошлины должны были притормозить мировую экономику и привести к снижению цен на нефть. Еще до избрания Трамп сообщал, что игра с ценами на углеводороды должна была стать рычагом давления на Москву в целях принуждения ее к миру.Однако в процессе что-то пошло не так. ОПЕК отделался от Трампа обещанием нарастить добычу нефти то ли на 135 тысяч, то ли на 411 тысяч баррелей в сутки. На фоне суточной добычи более 41 миллиона баррелей это, честно говоря, ни о чем. Нефть действительно упала, но уже через несколько дней пошла вверх.Затея была ободрать всех как липку, однако рекордные пошлины и тарифы взвинтят цены на все в самих США. Уже сейчас миллионы американцев затариваются впрок консервами и туалетной бумагой и всерьез планируют переходить в "выживальщики".Это будет “кое-что похуже рецессии", — пообещал соотечественникам легендарный инвестор Рэй Далио. Он же отметил, что нынешняя торговая война США и Китая живо напоминает ситуацию 1930-х годов и имеет все шансы перерасти в горячую мировую войну.Тем временем в России жизнь идет своим чередом. За первый квартал 2025 года ввод жилья вырос на 8,9% до 32 миллионов квадратных метров. Число россиян, путешествующих за границу, выросло на пять процентов. Всего за два дня наши соотечественники потратили миллиард рублей на золото — в инвестиционных целях.Шестьдесят пять процентов жителей России собрались в текущем году прикупить себе недвиги — вообще-то это наш стандартный "ответ Керзону", так мы реагируем на все глобальные кризисы, но такой потрясающей цифры у нас не было еще никогда. Это, кстати, абсолютный мировой рекорд.Секрет устойчивости России в том диком хаосе, который бушует в мире, — в реальности ее экономики. Новостройки и железные дороги, газ и нефть, уголь и зерно, алюминий и сталь, цемент и картошка — все это существует, все это можно потрогать руками. Во многом это недооценено, как и рубль, но недооцененность куда лучше, чем чудовищная переоцененность западных компаний.В то же время в США над ссыхающимся реальным производством нарос огромный финансовый пузырь, не имеющий никакого отношения к действительности. Фьючерсы, акции, облигации, пресловутая "капитализация Apple”, да и сам доллар — все это держится исключительно на общем согласии верить в то, что это чего-то стоит. Но сейчас убеждать всех в ценности этих бумажек становится все труднее.Журнал Economist обвиняет в грядущем экономическом крахе США и доллара лично Трампа, но это, конечно, лукавство. Просто президент США хочет поставить под свой контроль Федрезерв, а это ой как не нравится тем банкирам, интересы которых обслуживает Economist.На самом деле Трамп, конечно, тут ни при чем. Взвинтив тарифы, он попытался притормозить неизбежный дефолт американской экономики, но столкнулся с тем, что против тренда не попрешь.Заодно получилось, что рычаг давления на Москву не сработал, а оказался внезапно рычагом давления на Вашингтон. Тут Трамп наступил на те же грабли, что и предыдущая американская администрация. Поэтому так зачастили к нам сегодня американские переговорщики, поэтому так усердно они напирают на экономическую сторону наших грядущих договоренностей.Россия, конечно, США спасать не собирается, однако если наши требования по территориям и демилитаризации Украины будут выполнены, отчего бы и не заключить взаимовыгодные соглашения? Для кого-то экономический хаос — это трагедия, для нас — это возможность. Пока страны мира будут протыкать друг другу финансовые пузыри, мы будем наращивать свое благосостояние: строить дома, покупать квартиры, обзаводиться семьями, растить детей, инвестировать и богатеть на зависть экс-партнерам.В бушующей войне тарифов и пошлин у нас есть все возможности сыграть роль мудрой обезьяны из китайской поговорки, которая с высокой горы наблюдает за схваткой двух тигров.

https://ria.ru/20250416/poshliny-2011537606.html

https://ria.ru/20250414/ssha-2011248287.html

https://ria.ru/20250414/ssha-2011080057.html

https://ria.ru/20250416/ssha-2011486813.html

https://realty.ria.ru/20250416/rossija-2011545066.html

https://ria.ru/20250414/lavrov-2011263744.html

https://ria.ru/20250412/ventao-2010851956.html

сша

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, сша, россия, рэй далио, китай, госдолг сша, фондовый рынок сша, торговая война