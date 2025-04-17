https://ria.ru/20250417/trahtenberg-2011710329.html

СМИ узнали причину смерти актрисы Мишель Трахтенберг

СМИ узнали причину смерти актрисы Мишель Трахтенберг - РИА Новости, 17.04.2025

СМИ узнали причину смерти актрисы Мишель Трахтенберг

Причиной смерти скончавшейся в феврале американской актрисы Мишель Трахтенберг стали вызванные диабетом осложнения, сообщает телеканал NBC со ссылкой на офис... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T00:46:00+03:00

2025-04-17T00:46:00+03:00

2025-04-17T00:46:00+03:00

нью-йорк (город)

мишель трахтенберг

nbc

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Причиной смерти скончавшейся в феврале американской актрисы Мишель Трахтенберг стали вызванные диабетом осложнения, сообщает телеканал NBC со ссылкой на офис судебно-медицинской экспертизы города Нью-Йорка. Американская актриса и телеведущая Мишель Трахтенберг, известная по ролям в фильме "Евротур" и сериалах "Сплетница" и "Баффи - истребительница вампиров", умерла 26 февраля в возрасте 39 лет. "Актриса Мишель Трахтенберг умерла от осложнений, вызванных диабетом", - говорится в материале. Неназванный источник также подтвердил телеканалу, что актриса действительно перенесла пересадку печени незадолго до смерти. Ранее в феврале газета New York Post со ссылкой на источники сообщала, что организм Трахтенберг мог отторгнуть пересаженную ей ранее печень. Издание отмечало со ссылкой на полицию, что смерть актрисы не выглядела "подозрительной". Позже издание заявило, что причина смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг была признана "неопределенной" из-за отказа ее семьи от вскрытия.

https://ria.ru/20250228/trahtenberg-2002210915.html

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нью-йорк (город), мишель трахтенберг, nbc, в мире