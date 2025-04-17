СМИ узнали причину смерти актрисы Мишель Трахтенберг
NBC: причиной смерти Мишель Трахтенберг стали осложнения, вызванные диабетом
© AP Photo / Invision/Omar VegaАмериканская актриса Мишель Трахтенберг
© AP Photo / Invision/Omar Vega
Американская актриса Мишель Трахтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Причиной смерти скончавшейся в феврале американской актрисы Мишель Трахтенберг стали вызванные диабетом осложнения, сообщает телеканал NBC со ссылкой на офис судебно-медицинской экспертизы города Нью-Йорка.
Американская актриса и телеведущая Мишель Трахтенберг, известная по ролям в фильме "Евротур" и сериалах "Сплетница" и "Баффи - истребительница вампиров", умерла 26 февраля в возрасте 39 лет.
"Актриса Мишель Трахтенберг умерла от осложнений, вызванных диабетом", - говорится в материале.
Неназванный источник также подтвердил телеканалу, что актриса действительно перенесла пересадку печени незадолго до смерти.
Ранее в феврале газета New York Post со ссылкой на источники сообщала, что организм Трахтенберг мог отторгнуть пересаженную ей ранее печень. Издание отмечало со ссылкой на полицию, что смерть актрисы не выглядела "подозрительной". Позже издание заявило, что причина смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг была признана "неопределенной" из-за отказа ее семьи от вскрытия.
Семья актрисы Трахтенберг отказалась от вскрытия, пишет NYP
28 февраля, 14:08