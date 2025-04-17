https://ria.ru/20250417/tovarooborot-2011854445.html

Товарооборот России и Катара в 2024 году составил 78,7 миллиона долларов

Товарооборот России и Катара в 2024 году составил 78,7 миллиона долларов - РИА Новости, 17.04.2025

Товарооборот России и Катара в 2024 году составил 78,7 миллиона долларов

Товарооборот между Россией и Катаром в прошлом году составил 78,7 миллиона долларов, говорится в материалах Кремля к встрече президента России Владимира Путина... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:16:00+03:00

2025-04-17T16:16:00+03:00

2025-04-17T16:16:00+03:00

экономика

россия

катар

москва

владимир путин

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Катаром в прошлом году составил 78,7 миллиона долларов, говорится в материалах Кремля к встрече президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который находится в Москве с официальным визитом. "В 2024 году товарооборот между странами составил 78,7 миллиона долларов", - отмечается в материалах. В них также указывается, что между странами идет активная работа межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Ожидается, что главы государств обсудят торгово-экономические отношения, в том числе в части увеличения объемов и диверсификации взаимной торговли, а также реализацию перспективных совместных проектов.

https://ria.ru/20250417/putin-2011818115.html

россия

катар

москва

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экономика, россия, катар, москва, владимир путин