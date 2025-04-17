https://ria.ru/20250417/tovarooborot-2011854445.html
Товарооборот России и Катара в 2024 году составил 78,7 миллиона долларов
Товарооборот России и Катара в 2024 году составил 78,7 миллиона долларов - РИА Новости, 17.04.2025
Товарооборот России и Катара в 2024 году составил 78,7 миллиона долларов
Товарооборот между Россией и Катаром в прошлом году составил 78,7 миллиона долларов, говорится в материалах Кремля к встрече президента России Владимира Путина... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:16:00+03:00
2025-04-17T16:16:00+03:00
2025-04-17T16:16:00+03:00
экономика
россия
катар
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011814221_0:328:2974:2001_1920x0_80_0_0_df795c5e435a652a0d53e5c8aabecba0.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Катаром в прошлом году составил 78,7 миллиона долларов, говорится в материалах Кремля к встрече президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который находится в Москве с официальным визитом. "В 2024 году товарооборот между странами составил 78,7 миллиона долларов", - отмечается в материалах. В них также указывается, что между странами идет активная работа межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Ожидается, что главы государств обсудят торгово-экономические отношения, в том числе в части увеличения объемов и диверсификации взаимной торговли, а также реализацию перспективных совместных проектов.
https://ria.ru/20250417/putin-2011818115.html
россия
катар
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011814221_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_e8f36f6259898022c278d49163ad65cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, катар, москва, владимир путин
Экономика, Россия, Катар, Москва, Владимир Путин
Товарооборот России и Катара в 2024 году составил 78,7 миллиона долларов
Кремль: товарооборот между РФ и Катаром в 2024 году составил свыше $78 миллионов
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Катаром в прошлом году составил 78,7 миллиона долларов, говорится в материалах Кремля к встрече президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который находится в Москве с официальным визитом.
"В 2024 году товарооборот между странами составил 78,7 миллиона долларов", - отмечается в материалах.
В них также указывается, что между странами идет активная работа межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.
Ожидается, что главы государств обсудят торгово-экономические отношения, в том числе в части увеличения объемов и диверсификации взаимной торговли, а также реализацию перспективных совместных проектов.