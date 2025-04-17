Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот России и Катара в 2024 году составил 78,7 миллиона долларов - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/tovarooborot-2011854445.html
Товарооборот России и Катара в 2024 году составил 78,7 миллиона долларов
Товарооборот России и Катара в 2024 году составил 78,7 миллиона долларов - РИА Новости, 17.04.2025
Товарооборот России и Катара в 2024 году составил 78,7 миллиона долларов
Товарооборот между Россией и Катаром в прошлом году составил 78,7 миллиона долларов, говорится в материалах Кремля к встрече президента России Владимира Путина... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:16:00+03:00
2025-04-17T16:16:00+03:00
экономика
россия
катар
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011814221_0:328:2974:2001_1920x0_80_0_0_df795c5e435a652a0d53e5c8aabecba0.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Катаром в прошлом году составил 78,7 миллиона долларов, говорится в материалах Кремля к встрече президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который находится в Москве с официальным визитом. "В 2024 году товарооборот между странами составил 78,7 миллиона долларов", - отмечается в материалах. В них также указывается, что между странами идет активная работа межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Ожидается, что главы государств обсудят торгово-экономические отношения, в том числе в части увеличения объемов и диверсификации взаимной торговли, а также реализацию перспективных совместных проектов.
https://ria.ru/20250417/putin-2011818115.html
россия
катар
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011814221_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_e8f36f6259898022c278d49163ad65cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, катар, москва, владимир путин
Экономика, Россия, Катар, Москва, Владимир Путин
Товарооборот России и Катара в 2024 году составил 78,7 миллиона долларов

Кремль: товарооборот между РФ и Катаром в 2024 году составил свыше $78 миллионов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Катаром в прошлом году составил 78,7 миллиона долларов, говорится в материалах Кремля к встрече президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который находится в Москве с официальным визитом.
"В 2024 году товарооборот между странами составил 78,7 миллиона долларов", - отмечается в материалах.
В них также указывается, что между странами идет активная работа межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.
Ожидается, что главы государств обсудят торгово-экономические отношения, в том числе в части увеличения объемов и диверсификации взаимной торговли, а также реализацию перспективных совместных проектов.
Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Путин рассказал об инвестициях Катара в российскую экономику
Вчера, 14:34
 
ЭкономикаРоссияКатарМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала