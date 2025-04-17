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Глава МВФ заявила о новой волне нестабильности в мировой торговле - РИА Новости, 17.04.2025
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17:43 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/torgovlya-2011883460.html
Глава МВФ заявила о новой волне нестабильности в мировой торговле
Глава МВФ заявила о новой волне нестабильности в мировой торговле - РИА Новости, 17.04.2025
Глава МВФ заявила о новой волне нестабильности в мировой торговле
Система международной торговли переживает новую волну нестабильности и нуждается в срочной адаптации, заявила в четверг глава Международного валютного фонда... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:43:00+03:00
2025-04-17T17:43:00+03:00
экономика
вашингтон (штат)
кристалина георгиева
мвф
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Система международной торговли переживает новую волну нестабильности и нуждается в срочной адаптации, заявила в четверг глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. "Эта устойчивость снова подвергается испытанию — на этот раз перезагрузкой глобальной торговой системы. Волатильность на финансовых рынках растёт. А неопределённость в торговой политике буквально зашкаливает", – отметила она, выступая в Вашингтоне. По её словам, на фоне возросшей напряжённости мировые фондовые рынки продемонстрировали снижение, несмотря на высокие оценки многих активов. "Это напоминание о том, что мы живём в мире резких и стремительных изменений. И это — призыв действовать с умом", - сказала она. Георгиева подчеркнула, что построение более сбалансированной и устойчивой мировой экономики возможно, если все ее участники примут решительные меры. "Более сбалансированная, более устойчивая мировая экономика достижима. Мы должны действовать, чтобы обеспечить это", – заявила Георгиева. В рамках весенней сессии МВФ, по её словам, будет предложен комплекс мер для укрепления глобальной финансовой архитектуры.
https://ria.ru/20250409/nabiullina-2010215988.html
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экономика, вашингтон (штат), кристалина георгиева, мвф
Экономика, Вашингтон (штат), Кристалина Георгиева, МВФ
Глава МВФ заявила о новой волне нестабильности в мировой торговле

Глава МВФ Георгиева: глобальная торговая система подвергается серьезному стрессу

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкКристалина Георгиева
Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Кристалина Георгиева. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Система международной торговли переживает новую волну нестабильности и нуждается в срочной адаптации, заявила в четверг глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
"Эта устойчивость снова подвергается испытанию — на этот раз перезагрузкой глобальной торговой системы. Волатильность на финансовых рынках растёт. А неопределённость в торговой политике буквально зашкаливает", – отметила она, выступая в Вашингтоне.
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По её словам, на фоне возросшей напряжённости мировые фондовые рынки продемонстрировали снижение, несмотря на высокие оценки многих активов.
"Это напоминание о том, что мы живём в мире резких и стремительных изменений. И это — призыв действовать с умом", - сказала она.
Георгиева подчеркнула, что построение более сбалансированной и устойчивой мировой экономики возможно, если все ее участники примут решительные меры.
"Более сбалансированная, более устойчивая мировая экономика достижима. Мы должны действовать, чтобы обеспечить это", – заявила Георгиева.
В рамках весенней сессии МВФ, по её словам, будет предложен комплекс мер для укрепления глобальной финансовой архитектуры.
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