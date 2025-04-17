https://ria.ru/20250417/torgovlya-2011883460.html

Глава МВФ заявила о новой волне нестабильности в мировой торговле

Глава МВФ заявила о новой волне нестабильности в мировой торговле - РИА Новости, 17.04.2025

Глава МВФ заявила о новой волне нестабильности в мировой торговле

Система международной торговли переживает новую волну нестабильности и нуждается в срочной адаптации, заявила в четверг глава Международного валютного фонда... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T17:43:00+03:00

2025-04-17T17:43:00+03:00

2025-04-17T17:43:00+03:00

экономика

вашингтон (штат)

кристалина георгиева

мвф

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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Система международной торговли переживает новую волну нестабильности и нуждается в срочной адаптации, заявила в четверг глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. "Эта устойчивость снова подвергается испытанию — на этот раз перезагрузкой глобальной торговой системы. Волатильность на финансовых рынках растёт. А неопределённость в торговой политике буквально зашкаливает", – отметила она, выступая в Вашингтоне. По её словам, на фоне возросшей напряжённости мировые фондовые рынки продемонстрировали снижение, несмотря на высокие оценки многих активов. "Это напоминание о том, что мы живём в мире резких и стремительных изменений. И это — призыв действовать с умом", - сказала она. Георгиева подчеркнула, что построение более сбалансированной и устойчивой мировой экономики возможно, если все ее участники примут решительные меры. "Более сбалансированная, более устойчивая мировая экономика достижима. Мы должны действовать, чтобы обеспечить это", – заявила Георгиева. В рамках весенней сессии МВФ, по её словам, будет предложен комплекс мер для укрепления глобальной финансовой архитектуры.

https://ria.ru/20250409/nabiullina-2010215988.html

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экономика, вашингтон (штат), кристалина георгиева, мвф