https://ria.ru/20250417/testirovanie-2011728242.html
Львова-Белова поддержала тестирование для детей мигрантов по русскому языку
Львова-Белова поддержала тестирование для детей мигрантов по русскому языку - РИА Новости, 17.04.2025
Львова-Белова поддержала тестирование для детей мигрантов по русскому языку
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила РИА Новости, что поддерживает проведение тестирования для детей мигрантов по... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T07:29:00+03:00
2025-04-17T07:29:00+03:00
2025-04-17T07:29:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила РИА Новости, что поддерживает проведение тестирования для детей мигрантов по русскому языку, однако важно его правильно организовать. Она отметила, что иногда до 70% учеников в классе - дети, плохо говорящие по-русски. Из-за этого 30% русских детей не могут получать должные знания, у них нет возможности вовремя проходить программу. "Мы абсолютно открыты для людей, приезжающих к нам в страну, в том случае, если они с уважением относятся к нашим традициям, нашей культуре, нашему языку. Однозначно я поддерживаю проведение тестирования. Очень важно, единственное, чтобы мы сейчас организовали это всё правильно: кто будет этим заниматься, на базе чего это все будет проводиться, станет ли это дополнительной нагрузкой на наших учителей", - сказала Львова-Белова. Детский омбудсмен отметила, что русский язык детям мигрантов должен преподаваться как иностранный, а для этого нужны соответствующие педагоги. Дети мигрантов с 1 апреля начинают сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы РФ. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
https://ria.ru/20250122/zakony-1994961199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, мария львова-белова, владимир путин
Общество, Россия, Мария Львова-Белова, Владимир Путин
Львова-Белова поддержала тестирование для детей мигрантов по русскому языку
Львова-Белова: важно правильно организовать тестирование для детей мигрантов