https://ria.ru/20250417/terrorizm-2011759625.html

В России 870 человек осудили за терроризм в 2024 году

В России 870 человек осудили за терроризм в 2024 году - РИА Новости, 17.04.2025

В России 870 человек осудили за терроризм в 2024 году

Российские суды в 2024 году приговорили по террористическим статьям 870 человек, в том числе 48 несовершеннолетних, сказано в статистике Судебного департамента... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T10:54:00+03:00

2025-04-17T10:54:00+03:00

2025-04-17T10:54:00+03:00

россия

происшествия

терроризм

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские суды в 2024 году приговорили по террористическим статьям 870 человек, в том числе 48 несовершеннолетних, сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ, с которой ознакомилось РИА Новости. Столько человек получили сроки по статьям о совершении теракта, прохождению обучения, содействие террористической деятельности, призывы к ней (статьи 205-206 УК РФ). Среди осужденных 77 женщин, 48 несовершеннолетних, достигших возраста уголовной ответственности, 17 фигурантов старше 60 лет. Непосредственно за осуществление терактов осуждены 75 человек, в том числе 10 женщин. За склонение к терроризму и вербовку новых членов - 89 человек, за публичные призывы к терроризму - 410, за обучение террористической деятельности - 46 человек. У 184 осужденных есть высшее образование, 473 - трудоспособные без постоянного источника дохода.

https://ria.ru/20250330/terakty-1993585925.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, происшествия, терроризм