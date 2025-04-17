https://ria.ru/20250417/terrorizm-2011759625.html
В России 870 человек осудили за терроризм в 2024 году
В России 870 человек осудили за терроризм в 2024 году - РИА Новости, 17.04.2025
В России 870 человек осудили за терроризм в 2024 году
Российские суды в 2024 году приговорили по террористическим статьям 870 человек, в том числе 48 несовершеннолетних, сказано в статистике Судебного департамента... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T10:54:00+03:00
2025-04-17T10:54:00+03:00
2025-04-17T10:54:00+03:00
россия
происшествия
терроризм
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские суды в 2024 году приговорили по террористическим статьям 870 человек, в том числе 48 несовершеннолетних, сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ, с которой ознакомилось РИА Новости. Столько человек получили сроки по статьям о совершении теракта, прохождению обучения, содействие террористической деятельности, призывы к ней (статьи 205-206 УК РФ). Среди осужденных 77 женщин, 48 несовершеннолетних, достигших возраста уголовной ответственности, 17 фигурантов старше 60 лет. Непосредственно за осуществление терактов осуждены 75 человек, в том числе 10 женщин. За склонение к терроризму и вербовку новых членов - 89 человек, за публичные призывы к терроризму - 410, за обучение террористической деятельности - 46 человек. У 184 осужденных есть высшее образование, 473 - трудоспособные без постоянного источника дохода.
https://ria.ru/20250330/terakty-1993585925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, происшествия, терроризм
Россия, Происшествия, Терроризм
В России 870 человек осудили за терроризм в 2024 году
В России в 2024 году осудили по террористическим статьям 870 человек
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские суды в 2024 году приговорили по террористическим статьям 870 человек, в том числе 48 несовершеннолетних, сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ, с которой ознакомилось РИА Новости.
Столько человек получили сроки по статьям о совершении теракта, прохождению обучения, содействие террористической деятельности, призывы к ней (статьи 205-206 УК РФ
). Среди осужденных 77 женщин, 48 несовершеннолетних, достигших возраста уголовной ответственности, 17 фигурантов старше 60 лет.
Непосредственно за осуществление терактов осуждены 75 человек, в том числе 10 женщин. За склонение к терроризму и вербовку новых членов - 89 человек, за публичные призывы к терроризму - 410, за обучение террористической деятельности - 46 человек.
У 184 осужденных есть высшее образование, 473 - трудоспособные без постоянного источника дохода.