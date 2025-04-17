https://ria.ru/20250417/tatyanakim-2011761883.html

Ким: Wildberries & Russ построят в России промышленные парки

Ким: Wildberries & Russ построят в России промышленные парки - РИА Новости, 17.04.2025

Ким: Wildberries & Russ построят в России промышленные парки

ООО "РВБ" (Объединенная компания Wildberries и Russ) запустит собственные креативно-производственные кластеры для российских производителей, сообщила глава... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T11:04:00+03:00

2025-04-17T11:04:00+03:00

2025-04-17T11:04:00+03:00

россия

татьяна ким (бакальчук)

wildberries

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. ООО "РВБ" (Объединенная компания Wildberries и Russ) запустит собственные креативно-производственные кластеры для российских производителей, сообщила глава компании Татьяна Ким. Заявление прозвучало в четверг на Конференции инновационных технологий электронной коммерции (КИТ), которая проходит в Центре международной торговли. Ким сообщила, что строительство первого промышленного парка начнется уже в 2025 году. Старт пилотного проекта стал ответом на запрос малого и среднего бизнеса, которому зачастую не хватает производственных мощностей, качественного оборудования и рабочей силы. По словам главы компании, которые приводит пресс-служба, креативно-производственные кластеры появятся рядом с логистическими комплексами Wildberries, а для резидентов будут предоставляться специальные условия и проводиться обучение для предпринимателей и персонала. В промышленных парках будут размещены самые востребованные сервисы: собственный фулфилмент, студии создания контента, услуги дизайнеров и другое. Конференция инновационных технологий электронной коммерции (КИТ) проходит в Москве, она организована Объединенной компанией Wildberries и Russ для российских предпринимателей. РИА Новости выступает информационным партнером КИТ.

https://ria.ru/20250417/kim-2011760194.html

https://ria.ru/20250328/wildberries-2007901809.html

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россия, татьяна ким (бакальчук), wildberries