https://ria.ru/20250417/talibana-2011844672.html

Решение по "Талибану" в России подлежит немедленному исполнению

Решение по "Талибану" в России подлежит немедленному исполнению - РИА Новости, 17.04.2025

Решение по "Талибану" в России подлежит немедленному исполнению

Решение Верховного суда РФ о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) подлежит... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T15:58:00+03:00

2025-04-17T15:58:00+03:00

2025-04-17T15:58:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Решение Верховного суда РФ о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) подлежит немедленному исполнению, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Решение подлежит немедленному исполнению", - огласил решение судья Олег Нефедов. При этом решение может быть обжаловано. Суд удовлетворил административный иск генпрокурора. Заседание прошло в закрытом режиме. Срок приостановки судья не огласил, и если снова потребуется запрет деятельности, прокуратуре придется обращаться в суд с новым иском.

https://ria.ru/20250417/taliban-2011839614.html

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