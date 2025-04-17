https://ria.ru/20250417/talibana-2011844672.html
Решение по "Талибану" в России подлежит немедленному исполнению
Решение по "Талибану" в России подлежит немедленному исполнению - РИА Новости, 17.04.2025
Решение по "Талибану" в России подлежит немедленному исполнению
Решение Верховного суда РФ о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) подлежит... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T15:58:00+03:00
2025-04-17T15:58:00+03:00
2025-04-17T15:58:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Решение Верховного суда РФ о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) подлежит немедленному исполнению, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Решение подлежит немедленному исполнению", - огласил решение судья Олег Нефедов. При этом решение может быть обжаловано. Суд удовлетворил административный иск генпрокурора. Заседание прошло в закрытом режиме. Срок приостановки судья не огласил, и если снова потребуется запрет деятельности, прокуратуре придется обращаться в суд с новым иском.
https://ria.ru/20250417/taliban-2011839614.html
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Россия, Талибан, ООН, В мире, Верховный суд РФ
Решение по "Талибану" в России подлежит немедленному исполнению
Судья Нефедов: запрет на деятельность Талибана приостанавливается немедленно