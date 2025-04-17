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Решение по "Талибану" в России подлежит немедленному исполнению - РИА Новости, 17.04.2025
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15:58 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/talibana-2011844672.html
Решение по "Талибану" в России подлежит немедленному исполнению
Решение по "Талибану" в России подлежит немедленному исполнению - РИА Новости, 17.04.2025
Решение по "Талибану" в России подлежит немедленному исполнению
Решение Верховного суда РФ о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) подлежит... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T15:58:00+03:00
2025-04-17T15:58:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Решение Верховного суда РФ о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) подлежит немедленному исполнению, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Решение подлежит немедленному исполнению", - огласил решение судья Олег Нефедов. При этом решение может быть обжаловано. Суд удовлетворил административный иск генпрокурора. Заседание прошло в закрытом режиме. Срок приостановки судья не огласил, и если снова потребуется запрет деятельности, прокуратуре придется обращаться в суд с новым иском.
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россия, талибан, оон, в мире, верховный суд рф
Россия, Талибан, ООН, В мире, Верховный суд РФ
Решение по "Талибану" в России подлежит немедленному исполнению

Судья Нефедов: запрет на деятельность Талибана приостанавливается немедленно

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредставители движения "Талибан"
Представители движения Талибан - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Представители движения "Талибан". Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Решение Верховного суда РФ о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) подлежит немедленному исполнению, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Решение подлежит немедленному исполнению", - огласил решение судья Олег Нефедов.
При этом решение может быть обжаловано.
Суд удовлетворил административный иск генпрокурора. Заседание прошло в закрытом режиме. Срок приостановки судья не огласил, и если снова потребуется запрет деятельности, прокуратуре придется обращаться в суд с новым иском.
Представители движения Талибан - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Закон позволяет приостановить запрет "Талибана", сообщила Генпрокуратура
Вчера, 15:51
 
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