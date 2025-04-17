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Эксперт рассказал о значении приостановки запрета "Талибана" в России - РИА Новости, 17.04.2025
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17:49 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/taliban-2011885069.html
Эксперт рассказал о значении приостановки запрета "Талибана" в России
Эксперт рассказал о значении приостановки запрета "Талибана" в России - РИА Новости, 17.04.2025
Эксперт рассказал о значении приостановки запрета "Талибана" в России
Приостановка запрета деятельности движения "Талибан" в России будет означать налаживание двусторонних контактов, в том числе в сфере торговли и экономики,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:49:00+03:00
2025-04-17T17:49:00+03:00
россия
богдан безпалько
игорь краснов
талибан
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Приостановка запрета деятельности движения "Талибан" в России будет означать налаживание двусторонних контактов, в том числе в сфере торговли и экономики, рассказал РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. В четверг Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова и приостановил запрет деятельности "Движения Талибан", ранее включенного в список террористических организаций. "Очевидно, что это будет означать налаживание контактов, дипломатических отношений, открытие представительств, торговые, экономические отношения, может быть, даже военные. Возможно откроют посольство и консульство. Точнее, там и было посольство, просто оно не могло проводить какие-то официальные мероприятия, вручать верительные грамоты, что-либо еще из дипломатического этикета", - сказал Безпалько.
https://ria.ru/20250417/taliban-2011869574.html
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россия, богдан безпалько, игорь краснов, талибан, оон
Россия, Богдан Безпалько, Игорь Краснов, Талибан, ООН
Эксперт рассказал о значении приостановки запрета "Талибана" в России

Безпалько: приостановка запрета "Талибана" в России наладит отношения сторон

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредставители движения "Талибан"
Представители движения Талибан - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Представители движения "Талибан". Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Приостановка запрета деятельности движения "Талибан" в России будет означать налаживание двусторонних контактов, в том числе в сфере торговли и экономики, рассказал РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
В четверг Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова и приостановил запрет деятельности "Движения Талибан", ранее включенного в список террористических организаций.
"Очевидно, что это будет означать налаживание контактов, дипломатических отношений, открытие представительств, торговые, экономические отношения, может быть, даже военные. Возможно откроют посольство и консульство. Точнее, там и было посольство, просто оно не могло проводить какие-то официальные мероприятия, вручать верительные грамоты, что-либо еще из дипломатического этикета", - сказал Безпалько.
Представители движения Талибан - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
"Талибан" оценил решение Верховного Суда о приостановке запрета
Вчера, 16:53
 
РоссияБогдан БезпалькоИгорь КрасновТалибанООН
 
 
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