https://ria.ru/20250417/taliban-2011885069.html

Эксперт рассказал о значении приостановки запрета "Талибана" в России

Эксперт рассказал о значении приостановки запрета "Талибана" в России - РИА Новости, 17.04.2025

Эксперт рассказал о значении приостановки запрета "Талибана" в России

Приостановка запрета деятельности движения "Талибан" в России будет означать налаживание двусторонних контактов, в том числе в сфере торговли и экономики,... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T17:49:00+03:00

2025-04-17T17:49:00+03:00

2025-04-17T17:49:00+03:00

россия

богдан безпалько

игорь краснов

талибан

оон

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Приостановка запрета деятельности движения "Талибан" в России будет означать налаживание двусторонних контактов, в том числе в сфере торговли и экономики, рассказал РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. В четверг Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова и приостановил запрет деятельности "Движения Талибан", ранее включенного в список террористических организаций. "Очевидно, что это будет означать налаживание контактов, дипломатических отношений, открытие представительств, торговые, экономические отношения, может быть, даже военные. Возможно откроют посольство и консульство. Точнее, там и было посольство, просто оно не могло проводить какие-то официальные мероприятия, вручать верительные грамоты, что-либо еще из дипломатического этикета", - сказал Безпалько.

https://ria.ru/20250417/taliban-2011869574.html

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россия, богдан безпалько, игорь краснов, талибан, оон