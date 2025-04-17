https://ria.ru/20250417/taliban-2011885069.html
Эксперт рассказал о значении приостановки запрета "Талибана" в России
Эксперт рассказал о значении приостановки запрета "Талибана" в России - РИА Новости, 17.04.2025
Эксперт рассказал о значении приостановки запрета "Талибана" в России
Приостановка запрета деятельности движения "Талибан" в России будет означать налаживание двусторонних контактов, в том числе в сфере торговли и экономики,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:49:00+03:00
2025-04-17T17:49:00+03:00
2025-04-17T17:49:00+03:00
россия
богдан безпалько
игорь краснов
талибан
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011836311_0:27:2477:1420_1920x0_80_0_0_3d796ba573c459c09a669200a15d1ded.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Приостановка запрета деятельности движения "Талибан" в России будет означать налаживание двусторонних контактов, в том числе в сфере торговли и экономики, рассказал РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. В четверг Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова и приостановил запрет деятельности "Движения Талибан", ранее включенного в список террористических организаций. "Очевидно, что это будет означать налаживание контактов, дипломатических отношений, открытие представительств, торговые, экономические отношения, может быть, даже военные. Возможно откроют посольство и консульство. Точнее, там и было посольство, просто оно не могло проводить какие-то официальные мероприятия, вручать верительные грамоты, что-либо еще из дипломатического этикета", - сказал Безпалько.
https://ria.ru/20250417/taliban-2011869574.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011836311_180:0:2396:1662_1920x0_80_0_0_1b910e73ffd70c89eeb63ee50f01688f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, богдан безпалько, игорь краснов, талибан, оон
Россия, Богдан Безпалько, Игорь Краснов, Талибан, ООН
Эксперт рассказал о значении приостановки запрета "Талибана" в России
Безпалько: приостановка запрета "Талибана" в России наладит отношения сторон