https://ria.ru/20250417/taliban-2011869574.html
"Талибан" оценил решение Верховного Суда о приостановке запрета
"Талибан" оценил решение Верховного Суда о приостановке запрета - РИА Новости, 17.04.2025
"Талибан" оценил решение Верховного Суда о приостановке запрета
Афганское движение "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) приветствовало решение Верховного суда РФ о приостановке запрета на... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:53:00+03:00
2025-04-17T16:53:00+03:00
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ДОХА, 17 апр - РИА Новости. Афганское движение "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) приветствовало решение Верховного суда РФ о приостановке запрета на его деятельность в России, считает его рациональным и крайне необходимым для расширения сотрудничества двух стран, заявил РИА Новости в четверг глава политбюро "Талибан" в Катаре, посол Афганистана в этой стране Сухель Шахин.Верховный суд РФ в четверг приостановил запрет деятельности движения "Талибан" в России."Мы приветствуем это рациональное решение Верховного суда России. Оно было крайне необходимо для расширения сотрудничества и укрепления отношений между двумя странами", - сказал Шахин."Двум странам необходимо устранить все препятствия на пути их отношений и двигаться вперед в определении направлений сотрудничества и принятии практических мер. Я рассчитываю, что предстоящие годы станут свидетелями хороших отношений между двумя странами и развития сотрудничества", - добавил глава политбюро движения.
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талибан, россия, катар, афганистан, оон, в мире
Талибан, Россия, Катар, Афганистан, ООН, В мире
"Талибан" оценил решение Верховного Суда о приостановке запрета
Талибан назвал решение Верховного Суда РФ о приостановке запрета рациональным
ДОХА, 17 апр - РИА Новости. Афганское движение "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) приветствовало решение Верховного суда РФ о приостановке запрета на его деятельность в России, считает его рациональным и крайне необходимым для расширения сотрудничества двух стран, заявил РИА Новости в четверг глава политбюро "Талибан" в Катаре, посол Афганистана в этой стране Сухель Шахин.
Верховный суд РФ
в четверг приостановил запрет деятельности движения "Талибан
" в России.
"Мы приветствуем это рациональное решение Верховного суда России. Оно было крайне необходимо для расширения сотрудничества и укрепления отношений между двумя странами", - сказал Шахин.
"Двум странам необходимо устранить все препятствия на пути их отношений и двигаться вперед в определении направлений сотрудничества и принятии практических мер. Я рассчитываю, что предстоящие годы станут свидетелями хороших отношений между двумя странами и развития сотрудничества", - добавил глава политбюро движения.