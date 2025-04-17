https://ria.ru/20250417/taliban-2011834018.html

Верховный суд приостановил запрет деятельности "Талибана" в России

Верховный суд приостановил запрет деятельности "Талибана" в России - РИА Новости, 17.04.2025

Верховный суд приостановил запрет деятельности "Талибана" в России

Верховный суд приостановил запрет деятельности движения "Талибан" в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T15:35:00+03:00

2025-04-17T15:35:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Верховный суд приостановил запрет деятельности движения "Талибан" в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Административное исковое заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации удовлетворить", — огласил решение судья Олег Нефедов.Заседание прошло в закрытом режиме. Решение подлежит немедленному исполнению, но оно может быть обжаловано.Как пояснили в Генпрокуратуре, правовым основанием для обращения в суд стали изменения, внесенные в декабре в Кодекс административного судопроизводства и федеральный закон "О противодействии терроризму". Они позволяют приостановить запрет террористической организации, если та прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений террористической направленности против интересов России.Эти обстоятельства нашли подтверждение в судебном заседании, и суд пришел к выводу об обоснованности иска, добавили в надзорном ведомстве.Талибы находятся у власти в Афганистане с конца лета 2021 года. С тех пор они не раз посещали Россию. Москва официально не признавала сформировавшееся в стране руководство, но при этом говорила о планах исключить движение из списка террористических организаций для развития взаимодействия с Кабулом.

https://ria.ru/20250401/afganistan-2008665851.html

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россия, талибан, оон, в мире, верховный суд рф