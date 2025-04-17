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Верховный суд приостановил запрет деятельности "Талибана" в России - РИА Новости, 17.04.2025
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15:35 17.04.2025 (обновлено: 17:55 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/taliban-2011834018.html
Верховный суд приостановил запрет деятельности "Талибана" в России
Верховный суд приостановил запрет деятельности "Талибана" в России - РИА Новости, 17.04.2025
Верховный суд приостановил запрет деятельности "Талибана" в России
Верховный суд приостановил запрет деятельности движения "Талибан" в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T15:35:00+03:00
2025-04-17T17:55:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Верховный суд приостановил запрет деятельности движения "Талибан" в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Административное исковое заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации удовлетворить", — огласил решение судья Олег Нефедов.Заседание прошло в закрытом режиме. Решение подлежит немедленному исполнению, но оно может быть обжаловано.Как пояснили в Генпрокуратуре, правовым основанием для обращения в суд стали изменения, внесенные в декабре в Кодекс административного судопроизводства и федеральный закон "О противодействии терроризму". Они позволяют приостановить запрет террористической организации, если та прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений террористической направленности против интересов России.Эти обстоятельства нашли подтверждение в судебном заседании, и суд пришел к выводу об обоснованности иска, добавили в надзорном ведомстве.Талибы находятся у власти в Афганистане с конца лета 2021 года. С тех пор они не раз посещали Россию. Москва официально не признавала сформировавшееся в стране руководство, но при этом говорила о планах исключить движение из списка террористических организаций для развития взаимодействия с Кабулом.
https://ria.ru/20250401/afganistan-2008665851.html
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россия, талибан, оон, в мире, верховный суд рф
Россия, Талибан, ООН, В мире, Верховный суд РФ
Верховный суд приостановил запрет деятельности "Талибана" в России

Верховный суд России приостановил запрет деятельности движения "Талибан"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредставители движения "Талибан"
Представители движения Талибан - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Представители движения "Талибан". Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Верховный суд приостановил запрет деятельности движения "Талибан" в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Административное исковое заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации удовлетворить", — огласил решение судья Олег Нефедов.
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Заседание прошло в закрытом режиме. Решение подлежит немедленному исполнению, но оно может быть обжаловано.
Как пояснили в Генпрокуратуре, правовым основанием для обращения в суд стали изменения, внесенные в декабре в Кодекс административного судопроизводства и федеральный закон "О противодействии терроризму". Они позволяют приостановить запрет террористической организации, если та прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений террористической направленности против интересов России.
Эти обстоятельства нашли подтверждение в судебном заседании, и суд пришел к выводу об обоснованности иска, добавили в надзорном ведомстве.
Талибы находятся у власти в Афганистане с конца лета 2021 года. С тех пор они не раз посещали Россию. Москва официально не признавала сформировавшееся в стране руководство, но при этом говорила о планах исключить движение из списка террористических организаций для развития взаимодействия с Кабулом.
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