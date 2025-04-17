https://ria.ru/20250417/taliban-2011817566.html

Представитель "Талибана"* участвует в заседании по приостановке его запрета

Представитель "Талибана"* участвует в заседании по приостановке его запрета - РИА Новости, 17.04.2025

Представитель "Талибана"* участвует в заседании по приостановке его запрета

Представитель "Талибана"* участвует в заседании Верховного суда РФ, который рассматривает вопрос о приостановке запрета деятельности движения в России, сообщили РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T14:31:00+03:00

2025-04-17T14:31:00+03:00

2025-04-17T14:31:00+03:00

россия

талибан

оон

генеральная прокуратура рф

верховный суд рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:174:1366:942_1920x0_80_0_0_33053049e858d97bd3016dcf3e0f7db6.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Представитель "Талибана"* участвует в заседании Верховного суда РФ, который рассматривает вопрос о приостановке запрета деятельности движения в России, сообщили РИА Новости в суде. "В заседании суда участвуют представители Генеральной прокуратуры, Минюста и адвокат, представляющий интересы "Талибана"*, - сказали в суде. С иском о приостановке запрета деятельности движения в России в суд обратилась Генпрокуратура. Заседание проходит в закрытом режиме.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20250401/afganistan-2008665851.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, талибан, оон, генеральная прокуратура рф, верховный суд рф, общество