https://ria.ru/20250417/taliban-2011817566.html
Представитель "Талибана"* участвует в заседании по приостановке его запрета
Представитель "Талибана"* участвует в заседании по приостановке его запрета - РИА Новости, 17.04.2025
Представитель "Талибана"* участвует в заседании по приостановке его запрета
Представитель "Талибана"* участвует в заседании Верховного суда РФ, который рассматривает вопрос о приостановке запрета деятельности движения в России, сообщили РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:31:00+03:00
2025-04-17T14:31:00+03:00
2025-04-17T14:31:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Представитель "Талибана"* участвует в заседании Верховного суда РФ, который рассматривает вопрос о приостановке запрета деятельности движения в России, сообщили РИА Новости в суде. "В заседании суда участвуют представители Генеральной прокуратуры, Минюста и адвокат, представляющий интересы "Талибана"*, - сказали в суде. С иском о приостановке запрета деятельности движения в России в суд обратилась Генпрокуратура. Заседание проходит в закрытом режиме.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20250401/afganistan-2008665851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, талибан, оон, генеральная прокуратура рф, верховный суд рф, общество
Россия, Талибан, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Верховный суд РФ, Общество
Представитель "Талибана"* участвует в заседании по приостановке его запрета
Представитель "Талибана" участвует в заседании ВС РФ по приостановке его запрета