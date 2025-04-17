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Представитель "Талибана"* участвует в заседании по приостановке его запрета - РИА Новости, 17.04.2025
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14:31 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/taliban-2011817566.html
Представитель "Талибана"* участвует в заседании по приостановке его запрета
Представитель "Талибана"* участвует в заседании по приостановке его запрета - РИА Новости, 17.04.2025
Представитель "Талибана"* участвует в заседании по приостановке его запрета
Представитель "Талибана"* участвует в заседании Верховного суда РФ, который рассматривает вопрос о приостановке запрета деятельности движения в России, сообщили РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:31:00+03:00
2025-04-17T14:31:00+03:00
россия
талибан
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генеральная прокуратура рф
верховный суд рф
общество
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Представитель "Талибана"* участвует в заседании Верховного суда РФ, который рассматривает вопрос о приостановке запрета деятельности движения в России, сообщили РИА Новости в суде. "В заседании суда участвуют представители Генеральной прокуратуры, Минюста и адвокат, представляющий интересы "Талибана"*, - сказали в суде. С иском о приостановке запрета деятельности движения в России в суд обратилась Генпрокуратура. Заседание проходит в закрытом режиме.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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россия, талибан, оон, генеральная прокуратура рф, верховный суд рф, общество
Россия, Талибан, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Верховный суд РФ, Общество
Представитель "Талибана"* участвует в заседании по приостановке его запрета

Представитель "Талибана" участвует в заседании ВС РФ по приостановке его запрета

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Представитель "Талибана"* участвует в заседании Верховного суда РФ, который рассматривает вопрос о приостановке запрета деятельности движения в России, сообщили РИА Новости в суде.
«
"В заседании суда участвуют представители Генеральной прокуратуры, Минюста и адвокат, представляющий интересы "Талибана"*, - сказали в суде.
С иском о приостановке запрета деятельности движения в России в суд обратилась Генпрокуратура. Заседание проходит в закрытом режиме.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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РоссияТалибанООНГенеральная прокуратура РФВерховный суд РФОбщество
 
 
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