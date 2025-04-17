Китай захотел сблизиться с Евросоюзом из-за пошлин, пишет FT
FT: КНР планирует углубить экономические связи с ЕС на фоне торговой войны с США
© Getty Images / Cheng XinКитайский национальный флаг развевается на здании китайской таможни в международном контейнерном терминале Яньтянь
© Getty Images / Cheng Xin
Китайский национальный флаг развевается на здании китайской таможни в международном контейнерном терминале Яньтянь
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Китай хочет углубить экономические связи с Евросоюзом на фоне торговой войны с США, пишет Financial Times.
"Китайские чиновники и компании стремятся к сближению с ЕС на фоне торговой войны Дональда Трампа", — говорится в публикации.
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По данным газеты, Пекин ищет альтернативные рынки из-за высоких американских пошлин и в последние недели отправил делегации в столицы европейских государств для оценки их интереса к инвестициям в Китай.
В то же время европейские источники заявили изданию, что правительствам стран ЕС было мало что предложить этим делегациям, поскольку многие компании объединения не склонны к инвестициям в КНР.
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Кроме того, пишет FT, что в ЕС опасаются стать площадкой для демпинга товаров, которые Китай не отправил в Штаты из-за новых тарифов.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств 2 апреля. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.
В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары. Затем обе стороны еще несколько раз повышали ставки, пока американская не достигла 145 процентов, а китайская — 125.
Накануне Белый дом сообщил, что Вашингтон может повысить пошлины для китайских экспортеров до 245 процентов. В Минкоммерции КНР на это ответили, что США достигли иррационального уровня в использовании тарифов.
Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости назвал повышение американских пошлин на товары из Китая безосновательным. По его мнению, эти меры наносят урон глобальным рынкам и вредят репутации самого руководства в Вашингтоне. Ван И также предупредил о решительном ответе, если Штаты не прекратят экономическое давление на страну.