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Китай захотел сблизиться с Евросоюзом из-за пошлин, пишет FT

Китай захотел сблизиться с Евросоюзом из-за пошлин, пишет FT - РИА Новости, 17.04.2025

Китай захотел сблизиться с Евросоюзом из-за пошлин, пишет FT

Китай хочет углубить экономические связи с Евросоюзом на фоне торговой войны с США, пишет Financial Times. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T08:52:00+03:00

2025-04-17T08:52:00+03:00

2025-04-17T10:15:00+03:00

китай

сша

пекин

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

в мире

ван и (политик)

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Китай хочет углубить экономические связи с Евросоюзом на фоне торговой войны с США, пишет Financial Times."Китайские чиновники и компании стремятся к сближению с ЕС на фоне торговой войны Дональда Трампа", — говорится в публикации.По данным газеты, Пекин ищет альтернативные рынки из-за высоких американских пошлин и в последние недели отправил делегации в столицы европейских государств для оценки их интереса к инвестициям в Китай. В то же время европейские источники заявили изданию, что правительствам стран ЕС было мало что предложить этим делегациям, поскольку многие компании объединения не склонны к инвестициям в КНР.Кроме того, пишет FT, что в ЕС опасаются стать площадкой для демпинга товаров, которые Китай не отправил в Штаты из-за новых тарифов.Президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств 2 апреля. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары. Затем обе стороны еще несколько раз повышали ставки, пока американская не достигла 145 процентов, а китайская — 125.Накануне Белый дом сообщил, что Вашингтон может повысить пошлины для китайских экспортеров до 245 процентов. В Минкоммерции КНР на это ответили, что США достигли иррационального уровня в использовании тарифов.Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости назвал повышение американских пошлин на товары из Китая безосновательным. По его мнению, эти меры наносят урон глобальным рынкам и вредят репутации самого руководства в Вашингтоне. Ван И также предупредил о решительном ответе, если Штаты не прекратят экономическое давление на страну.

https://ria.ru/20250416/kitay-2011404794.html

https://ria.ru/20250416/ssha-2011386087.html

https://ria.ru/20250416/ssha-2011487652.html

https://ria.ru/20250416/tesla-2011494084.html

китай

сша

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, сша, пекин, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире, ван и (политик), экономика