https://ria.ru/20250417/sud-2011925793.html

Верховный суд России раскрыл число оправдательных приговоров в 2024 году

Верховный суд России раскрыл число оправдательных приговоров в 2024 году - РИА Новости, 17.04.2025

Верховный суд России раскрыл число оправдательных приговоров в 2024 году

Около тысячи человек были оправданы по решению судов в 2024 году в России, среди них были обвиняемые в убийствах, кражах, мошенничестве и клевете, сказано в... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T22:33:00+03:00

2025-04-17T22:33:00+03:00

2025-04-17T22:33:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Около тысячи человек были оправданы по решению судов в 2024 году в России, среди них были обвиняемые в убийствах, кражах, мошенничестве и клевете, сказано в материалах Судебного департамента при Верховном суде, с которыми ознакомилось РИА Новости. Всего в 2024 году, как отмечается в материалах, были осуждены 512 845 человек, оправданы - 990 человек. Суды, согласно статистике, вынесли 55 оправдательных приговоров по статье "Убийство", 125 - по статье о причинении легкого вреда здоровью, 221 - по статье "Клевета", 28 - по статье "Кража", также были оправданы 70 обвиняемых в мошенничестве, семеро - в хулиганстве, 37 - в превышении полномочий, двое - в изнасиловании.

https://ria.ru/20250222/proisshestviya-2000942095.html

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происшествия, россия, общество, верховный суд рф