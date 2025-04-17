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Верховный суд России раскрыл число оправдательных приговоров в 2024 году - РИА Новости, 17.04.2025
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22:33 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/sud-2011925793.html
Верховный суд России раскрыл число оправдательных приговоров в 2024 году
Верховный суд России раскрыл число оправдательных приговоров в 2024 году - РИА Новости, 17.04.2025
Верховный суд России раскрыл число оправдательных приговоров в 2024 году
Около тысячи человек были оправданы по решению судов в 2024 году в России, среди них были обвиняемые в убийствах, кражах, мошенничестве и клевете, сказано в... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T22:33:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Около тысячи человек были оправданы по решению судов в 2024 году в России, среди них были обвиняемые в убийствах, кражах, мошенничестве и клевете, сказано в материалах Судебного департамента при Верховном суде, с которыми ознакомилось РИА Новости. Всего в 2024 году, как отмечается в материалах, были осуждены 512 845 человек, оправданы - 990 человек. Суды, согласно статистике, вынесли 55 оправдательных приговоров по статье "Убийство", 125 - по статье о причинении легкого вреда здоровью, 221 - по статье "Клевета", 28 - по статье "Кража", также были оправданы 70 обвиняемых в мошенничестве, семеро - в хулиганстве, 37 - в превышении полномочий, двое - в изнасиловании.
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происшествия, россия, общество, верховный суд рф
Происшествия, Россия, Общество, Верховный суд РФ
Верховный суд России раскрыл число оправдательных приговоров в 2024 году

В России по решению судов в 2024 году оправдали около тысячи человек

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Около тысячи человек были оправданы по решению судов в 2024 году в России, среди них были обвиняемые в убийствах, кражах, мошенничестве и клевете, сказано в материалах Судебного департамента при Верховном суде, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Всего в 2024 году, как отмечается в материалах, были осуждены 512 845 человек, оправданы - 990 человек.
Суды, согласно статистике, вынесли 55 оправдательных приговоров по статье "Убийство", 125 - по статье о причинении легкого вреда здоровью, 221 - по статье "Клевета", 28 - по статье "Кража", также были оправданы 70 обвиняемых в мошенничестве, семеро - в хулиганстве, 37 - в превышении полномочий, двое - в изнасиловании.
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