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Житель Ставрополья получил девять лет колонии за убийство жены - РИА Новости, 17.04.2025
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19:11 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/sud-2011899755.html
Житель Ставрополья получил девять лет колонии за убийство жены
Житель Ставрополья получил девять лет колонии за убийство жены - РИА Новости, 17.04.2025
Житель Ставрополья получил девять лет колонии за убийство жены
Суд приговорил местного жителя Ставрополья к 9 годам колонии строго режима за жестокое убийство супруги, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T19:11:00+03:00
2025-04-17T19:11:00+03:00
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россия
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ПЯТИГОРСК, 17 апр – РИА Новости. Суд приговорил местного жителя Ставрополья к 9 годам колонии строго режима за жестокое убийство супруги, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. В сентябре 2024 года 49-летний мужчина во время ссоры задушил жену и сжег ее тело. Фигурант признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). "В ходе конфликта мужчина повалил женщину на землю, после чего начал ее душить. От удушья женщина скончалась на месте происшествия… Обвиняемый, пытаясь инсценировать самоубийство, облил труп женщины бензином и поджёг. Суд приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – сообщили в прокуратуре.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Житель Ставрополья получил девять лет колонии за убийство жены

На Ставрополье мужчина получил девять лет колонии за жестокое убийство жены

© РИА НовостиЗаседание суда
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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Заседание суда. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 17 апр – РИА Новости. Суд приговорил местного жителя Ставрополья к 9 годам колонии строго режима за жестокое убийство супруги, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
В сентябре 2024 года 49-летний мужчина во время ссоры задушил жену и сжег ее тело. Фигурант признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
"В ходе конфликта мужчина повалил женщину на землю, после чего начал ее душить. От удушья женщина скончалась на месте происшествия… Обвиняемый, пытаясь инсценировать самоубийство, облил труп женщины бензином и поджёг. Суд приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – сообщили в прокуратуре.
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