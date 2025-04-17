https://ria.ru/20250417/sud-2011888351.html
Суд продлил арест экс-главе ГИБДД Ставрополья
Суд продлил арест экс-главе ГИБДД Ставрополья - РИА Новости, 17.04.2025
Суд продлил арест экс-главе ГИБДД Ставрополья
Черкесский городской суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-начальнику ГИБДД Ставрополья Алексею Сафонову до 18 июля, сообщили... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:12:00+03:00
2025-04-17T18:12:00+03:00
2025-04-17T18:12:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 17 апр - РИА Новости. Черкесский городской суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-начальнику ГИБДД Ставрополья Алексею Сафонову до 18 июля, сообщили корреспонденту РИА Новости в суде. "Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 18 июля 2025 года. Следующее судебное заседание состоится состоится 21 апреля в 10.00", - сообщил собеседник агентства. Сафонов выступает в судебных прениях с 3 марта, на заседаниях он подробно останавливается на каждом эпизоде, считая вою вину недоказанной. Гособвинение запросило Сафонову 24 года лишения свободы со штрафом в 100 миллионов рублей. Сафонов обвиняется в создании преступного сообщества, получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями – всего более ста эпизодов преступной деятельности. В декабре 2023 года пресс-служба СК РФ сообщила, что экс-начальник ГИБДД Ставрополья вину в получении взяток не признал. Алексей Сафонов с рядом подчиненных были задержаны в конце июля 2021 года по делу о получении взяток более чем на 19 миллионов рублей. В домах подозреваемых прошли обыски. Выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной - позолоченные раковина и унитаз.
https://ria.ru/20250417/krasnodar-2011881013.html
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происшествия, россия, алексей сафонов, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Алексей Сафонов, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд продлил арест экс-главе ГИБДД Ставрополья
Суд продлил арест экс-начальнику ГИБДД Ставрополья Сафонову до 18 июля