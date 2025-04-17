https://ria.ru/20250417/sud-2011888351.html

Суд продлил арест экс-главе ГИБДД Ставрополья

Суд продлил арест экс-главе ГИБДД Ставрополья - РИА Новости, 17.04.2025

Суд продлил арест экс-главе ГИБДД Ставрополья

Черкесский городской суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-начальнику ГИБДД Ставрополья Алексею Сафонову до 18 июля, сообщили... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T18:12:00+03:00

2025-04-17T18:12:00+03:00

2025-04-17T18:12:00+03:00

происшествия

россия

алексей сафонов

гибдд мвд рф

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742284562_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_081bd0d129755cb125c7bb0fe5fcf373.jpg

ПЯТИГОРСК, 17 апр - РИА Новости. Черкесский городской суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-начальнику ГИБДД Ставрополья Алексею Сафонову до 18 июля, сообщили корреспонденту РИА Новости в суде. "Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 18 июля 2025 года. Следующее судебное заседание состоится состоится 21 апреля в 10.00", - сообщил собеседник агентства. Сафонов выступает в судебных прениях с 3 марта, на заседаниях он подробно останавливается на каждом эпизоде, считая вою вину недоказанной. Гособвинение запросило Сафонову 24 года лишения свободы со штрафом в 100 миллионов рублей. Сафонов обвиняется в создании преступного сообщества, получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями – всего более ста эпизодов преступной деятельности. В декабре 2023 года пресс-служба СК РФ сообщила, что экс-начальник ГИБДД Ставрополья вину в получении взяток не признал. Алексей Сафонов с рядом подчиненных были задержаны в конце июля 2021 года по делу о получении взяток более чем на 19 миллионов рублей. В домах подозреваемых прошли обыски. Выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной - позолоченные раковина и унитаз.

https://ria.ru/20250417/krasnodar-2011881013.html

https://ria.ru/20250417/sud-2011712948.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, алексей сафонов, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)