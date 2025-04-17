Рейтинг@Mail.ru
В России осудили более 680 "телефонных террористов" в 2024 году - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/sud-2011765665.html
В России осудили более 680 "телефонных террористов" в 2024 году
В России осудили более 680 "телефонных террористов" в 2024 году - РИА Новости, 17.04.2025
В России осудили более 680 "телефонных террористов" в 2024 году
Российские суды в 2024 году вынесли приговоры почти 700 "телефонным террористам", сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде, которую... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T11:21:00+03:00
2025-04-17T11:21:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские суды в 2024 году вынесли приговоры почти 700 "телефонным террористам", сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде, которую изучило РИА Новости. По статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) было осуждено 682 человека, в том числе 76 женщин, 59 несовершеннолетних и 55 пенсионеров. Высшее образование есть у 105 осужденных. Студентов среди осужденных оказалось больше всего – 53. Трудоспособных без постоянного источника дохода – 40, индивидуальных предпринимателей – 8, один раз о готовящемся теракте "предупредил" заключенный из колонии. Как указано в статистике, ни один случай не повлек тяжких последствий - например, смерти. Волна сообщений о минировании в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20250407/detsad-2009869748.html
https://ria.ru/20250327/ria-2007653642.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
В России осудили более 680 "телефонных террористов" в 2024 году

Российские суды в 2024 году вынесли приговоры 682 телефонным террористам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские суды в 2024 году вынесли приговоры почти 700 "телефонным террористам", сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде, которую изучило РИА Новости.
По статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) было осуждено 682 человека, в том числе 76 женщин, 59 несовершеннолетних и 55 пенсионеров. Высшее образование есть у 105 осужденных.
112 - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В Липецкой области неизвестные сообщили о минировании детсадов
7 апреля, 17:36
Студентов среди осужденных оказалось больше всего – 53. Трудоспособных без постоянного источника дохода – 40, индивидуальных предпринимателей – 8, один раз о готовящемся теракте "предупредил" заключенный из колонии.
Как указано в статистике, ни один случай не повлек тяжких последствий - например, смерти.
Волна сообщений о минировании в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В Истре произошла массовая эвакуация школ из-за сообщений о минировании
27 марта, 12:35
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала