Семью, обворовывавшую фуры на трассе в Красноярском крае, будут судить
Прокуратура: семью, обворовывавшую фуры на трассе под Красноярском, будут судить
© Прокуратура Красноярского края/TelegramМуж с женой и двумя сыновьями обворовывали фуры на трассе в Красноярском крае
Муж с женой и двумя сыновьями обворовывали фуры на трассе в Красноярском крае
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КРАСНОЯРСК, 17 апр – РИА Новости. Муж с женой и двумя сыновьями обворовывали фуры на трассе в Красноярском крае, мужчины на ходу перетаскивали вещи в свой автомобиль, а женщина продавала добычу, дело передано в суд, сообщает краевая прокуратура.
По данным ведомства, в 2022 году 58-летний житель Тайшета Иркутской области предложил двум своим взрослым неработающим сыновьям и супруге схему по незаконному заработку – обворовывать водителей фур на трассе Иркутск-Красноярск. Все трое мужчин в семье имели богатый опыт преступной деятельности, включая судимости за кражи. Отец на автомобиле с выключенными фарами подъезжал к движущейся фуре, в это время один из сыновей снимал лобовое стекло и выкидывал привязанную на веревке шину, чтобы вплотную прижаться к грузовому авто. Второй сын срезал пломбы с прицепа и перегружал содержимое в салон. Мать семьи отвечала за реализацию украденного: она устанавливала цены, общалась с покупателями и распределяла деньги между членами семьи.
"Таким образом, в апреле 2023 года сообщники пробрались в прицеп грузового автомобиля Skania и вынесли оттуда одежду на 640 тысяч рублей. Спустя 3 месяца в Назаровском районе аналогичным образом они похитили алкоголь стоимостью 92 тысячи рублей. Всего пострадавшими оказались 5 фирм. Общая сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Уголовное дело расследовало следственное управление ГУМВД по Красноярскому краю. Фигуранты были задержаны и доставлены в Красноярск. По данным ведомства, в ходе обыска по местам жительства фигурантов и лиц, через которых реализовывался товар, были изъяты два автомобиля, использовавшихся для "дела", в которых для удобства выставляется лобовое стекло. Также найдены украденное: бытовая техника, аудио- и видеоаппаратура, одежда, обувь, продукты питания, автомобильные запчасти, автомасла, денежные средства и ювелирные изделия.
В прокуратуре уточняют, что участники преступления свою вину не признают. Уголовное дело рассмотрит Нижнеингашский районный суд.