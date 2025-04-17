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На Алтае будут судить бизнесмена, из-за которого пострадали дети
На Алтае будут судить бизнесмена, из-за которого пострадали дети - РИА Новости, 17.04.2025
На Алтае будут судить бизнесмена, из-за которого пострадали дети
Бизнесмен, из-за которого двое детей получили тяжёлые травмы на водной горке, предстанет перед судом в Республике Алтай, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T10:07:00+03:00
2025-04-17T10:07:00+03:00
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БАРНАУЛ, 17 апр – РИА Новости. Бизнесмен, из-за которого двое детей получили тяжёлые травмы на водной горке, предстанет перед судом в Республике Алтай, сообщили в СУСК по региону. "Следователями… завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Чемальского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности…). Следствием установлено, что обвиняемый… организовал введение в эксплуатацию водной горки в Чемальском районе Республики Алтай… при скатывании с водной горки были сбиты детьми, скатывающимися вслед за ними, 11-летний мальчик из Барнаула и 8-летняя девочка из Новосибирска соответственно", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшим детям были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. А все произошло потому, что предприниматель решил сэкономить, не обеспечил предусмотренные законом требования безопасности - в частности, горка эксплуатировалась без контроля инструкторов-спасателей. Источник в силовых структурах региона рассказал РИА Новости, что речь идет про популярный у туристов развлекательный центр "Рублевка". "Несмотря на то, что обвиняемый не признал своей вины в совершении инкриминируемого ему преступного деяния, следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - отметили в следкоме.
https://ria.ru/20250307/kuzbass-2003557314.html
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общество, республика алтай
Общество, Республика Алтай
На Алтае будут судить бизнесмена, из-за которого пострадали дети
На Алтае будут судить бизнесмена, из-за которого дети пострадали на водной горке
БАРНАУЛ, 17 апр – РИА Новости.
Бизнесмен, из-за которого двое детей получили тяжёлые травмы на водной горке, предстанет перед судом
в Республике Алтай, сообщили в СУСК по региону.
"Следователями… завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Чемальского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности…). Следствием установлено, что обвиняемый… организовал введение в эксплуатацию водной горки в Чемальском районе Республики Алтай… при скатывании с водной горки были сбиты детьми, скатывающимися вслед за ними, 11-летний мальчик из Барнаула и 8-летняя девочка из Новосибирска соответственно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшим детям были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. А все произошло потому, что предприниматель решил сэкономить, не обеспечил предусмотренные законом требования безопасности - в частности, горка эксплуатировалась без контроля инструкторов-спасателей. Источник в силовых структурах региона рассказал РИА Новости, что речь идет про популярный у туристов развлекательный центр "Рублевка".
"Несмотря на то, что обвиняемый не признал своей вины в совершении инкриминируемого ему преступного деяния, следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - отметили в следкоме.