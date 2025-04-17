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Экс-зампреда правительства Омской области будут судить за взятки - РИА Новости, 17.04.2025
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10:01 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/sud-2011748595.html
Экс-зампреда правительства Омской области будут судить за взятки
Экс-зампреда правительства Омской области будут судить за взятки - РИА Новости, 17.04.2025
Экс-зампреда правительства Омской области будут судить за взятки
Уголовное дело экс-зампреда правительства Омской области Владимира Куприянова, который обвиняется в получении взяток почти на 650 тысяч рублей, направлено в... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T10:01:00+03:00
2025-04-17T10:01:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 17 апр – РИА Новости. Уголовное дело экс-зампреда правительства Омской области Владимира Куприянова, который обвиняется в получении взяток почти на 650 тысяч рублей, направлено в суд, сообщает региональная прокуратура. Ранее в Басманном суде Москвы, арестовавшем Куприянова в июне 2024 года, сообщали со ссылкой на следствие, что фигурант получил взятку в крупном размере в виде денег, имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство и продвижение по службе его знакомого. По данным прокуратуры Омской области, общая сумма взятки составила 647 тысяч рублей. Следствие установило, что Куприянов организовал беспрепятственное прохождение директором подведомственного госучреждения аттестации на соответствие занимаемой должности, получение премий и награждение его региональной государственной наградой, а также организовал выделение учреждению дополнительных бюджетных средств на сумму более 4,5 миллионов рублей. "Прокурор Омской области Алексей Афанасьев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правительства, экс-министра труда и социального развития региона Владимира Куприянова… Суд по ходатайству следователя ГСУ СК России наложил арест на его имущество и денежные средства на общую сумму 26,6 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Омска. Куприянову грозит до 12 лет колонии.
https://ria.ru/20250415/vzyatka-2011378757.html
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следственный комитет россии (ск рф), омская область, москва, россия, общество
Следственный комитет России (СК РФ), Омская область, Москва, Россия, Общество
Экс-зампреда правительства Омской области будут судить за взятки

Экс-зампреда правительства Омской области Куприянова будут судить за взятки

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 17 апр – РИА Новости. Уголовное дело экс-зампреда правительства Омской области Владимира Куприянова, который обвиняется в получении взяток почти на 650 тысяч рублей, направлено в суд, сообщает региональная прокуратура.
Ранее в Басманном суде Москвы, арестовавшем Куприянова в июне 2024 года, сообщали со ссылкой на следствие, что фигурант получил взятку в крупном размере в виде денег, имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство и продвижение по службе его знакомого.
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По данным прокуратуры Омской области, общая сумма взятки составила 647 тысяч рублей. Следствие установило, что Куприянов организовал беспрепятственное прохождение директором подведомственного госучреждения аттестации на соответствие занимаемой должности, получение премий и награждение его региональной государственной наградой, а также организовал выделение учреждению дополнительных бюджетных средств на сумму более 4,5 миллионов рублей.
"Прокурор Омской области Алексей Афанасьев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правительства, экс-министра труда и социального развития региона Владимира Куприянова… Суд по ходатайству следователя ГСУ СК России наложил арест на его имущество и денежные средства на общую сумму 26,6 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Омска. Куприянову грозит до 12 лет колонии.
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