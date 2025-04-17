Экс-зампреда правительства Омской области будут судить за взятки
Экс-зампреда правительства Омской области Куприянова будут судить за взятки
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 17 апр – РИА Новости. Уголовное дело экс-зампреда правительства Омской области Владимира Куприянова, который обвиняется в получении взяток почти на 650 тысяч рублей, направлено в суд, сообщает региональная прокуратура.
Ранее в Басманном суде Москвы, арестовавшем Куприянова в июне 2024 года, сообщали со ссылкой на следствие, что фигурант получил взятку в крупном размере в виде денег, имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство и продвижение по службе его знакомого.
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По данным прокуратуры Омской области, общая сумма взятки составила 647 тысяч рублей. Следствие установило, что Куприянов организовал беспрепятственное прохождение директором подведомственного госучреждения аттестации на соответствие занимаемой должности, получение премий и награждение его региональной государственной наградой, а также организовал выделение учреждению дополнительных бюджетных средств на сумму более 4,5 миллионов рублей.
"Прокурор Омской области Алексей Афанасьев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правительства, экс-министра труда и социального развития региона Владимира Куприянова… Суд по ходатайству следователя ГСУ СК России наложил арест на его имущество и денежные средства на общую сумму 26,6 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Омска. Куприянову грозит до 12 лет колонии.
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