https://ria.ru/20250417/sud-2011725152.html
Литовца не пустили в Россию из-за участия в несанкционированном митинге
Литовца не пустили в Россию из-за участия в несанкционированном митинге - РИА Новости, 17.04.2025
Литовца не пустили в Россию из-за участия в несанкционированном митинге
Суд в Москве признал законным отказ во въезде в Россию гражданину Литвы, ранее привлекавшемуся к административной ответственности за участие в... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T06:34:00+03:00
2025-04-17T06:34:00+03:00
2025-04-17T11:04:00+03:00
россия
литва
москва
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общество
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Суд в Москве признал законным отказ во въезде в Россию гражданину Литвы, ранее привлекавшемуся к административной ответственности за участие в несанкционированном антивоенном митинге, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.В них указано, что проживающий и учащийся в России гражданин Литвы Богдан Рамошка в сентябре 2022 года принял участие в несанкционированном митинге в Москве, скандировал лозунги "нет войне" и "нет мобилизации", за что получил административное наказание в виде денежного штрафа. В конце 2022 года выехавший из России литовец пытался вернуться в страну, но сотрудники правоохранительных органов не разрешили ему въезд как раз в связи с ранее совершенным административным правонарушением.Рамошка обратился в суд с просьбой отменить решение. Он заявил, что проживал в России с 2018 года, учился, получил высшее образование, разговаривает по-русски, а его мать, брат и сестра имеют вид на жительство в России, более того, он и его семья "утратили связь с государством гражданской принадлежности", в связи с чем планируют получить российские паспорта.Суд же установил, что применение к литовцу ограничений оправдано характером совершенного административного правонарушения и служит правомерной цели защиты общественного порядка. В удовлетворении исковых требований ему отказали, а в марте Мосгорсуд признал это решение законным.
https://ria.ru/20250327/rossija-2007742129.html
https://ria.ru/20250303/mid-2002828824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, литва, москва, московский городской суд, общество
Россия, Литва, Москва, Московский городской суд, Общество
Литовца не пустили в Россию из-за участия в несанкционированном митинге
Суд признал законным отказ во въезде в Россию литовцу из-за участия в митинге
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Суд в Москве признал законным отказ во въезде в Россию гражданину Литвы, ранее привлекавшемуся к административной ответственности за участие в несанкционированном антивоенном митинге, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что проживающий и учащийся в России
гражданин Литвы
Богдан Рамошка в сентябре 2022 года принял участие в несанкционированном митинге в Москве
, скандировал лозунги "нет войне" и "нет мобилизации", за что получил административное наказание в виде денежного штрафа.
В конце 2022 года выехавший из России литовец пытался вернуться в страну, но сотрудники правоохранительных органов не разрешили ему въезд как раз в связи с ранее совершенным административным правонарушением.
Рамошка обратился в суд с просьбой отменить решение. Он заявил, что проживал в России с 2018 года, учился, получил высшее образование, разговаривает по-русски, а его мать, брат и сестра имеют вид на жительство в России, более того, он и его семья "утратили связь с государством гражданской принадлежности", в связи с чем планируют получить российские паспорта.
Суд же установил, что применение к литовцу ограничений оправдано характером совершенного административного правонарушения и служит правомерной цели защиты общественного порядка. В удовлетворении исковых требований ему отказали, а в марте Мосгорсуд
признал это решение законным.