https://ria.ru/20250417/sud-2011725152.html

Литовца не пустили в Россию из-за участия в несанкционированном митинге

Литовца не пустили в Россию из-за участия в несанкционированном митинге - РИА Новости, 17.04.2025

Литовца не пустили в Россию из-за участия в несанкционированном митинге

Суд в Москве признал законным отказ во въезде в Россию гражданину Литвы, ранее привлекавшемуся к административной ответственности за участие в... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T06:34:00+03:00

2025-04-17T06:34:00+03:00

2025-04-17T11:04:00+03:00

россия

литва

москва

московский городской суд

общество

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Суд в Москве признал законным отказ во въезде в Россию гражданину Литвы, ранее привлекавшемуся к административной ответственности за участие в несанкционированном антивоенном митинге, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.В них указано, что проживающий и учащийся в России гражданин Литвы Богдан Рамошка в сентябре 2022 года принял участие в несанкционированном митинге в Москве, скандировал лозунги "нет войне" и "нет мобилизации", за что получил административное наказание в виде денежного штрафа. В конце 2022 года выехавший из России литовец пытался вернуться в страну, но сотрудники правоохранительных органов не разрешили ему въезд как раз в связи с ранее совершенным административным правонарушением.Рамошка обратился в суд с просьбой отменить решение. Он заявил, что проживал в России с 2018 года, учился, получил высшее образование, разговаривает по-русски, а его мать, брат и сестра имеют вид на жительство в России, более того, он и его семья "утратили связь с государством гражданской принадлежности", в связи с чем планируют получить российские паспорта.Суд же установил, что применение к литовцу ограничений оправдано характером совершенного административного правонарушения и служит правомерной цели защиты общественного порядка. В удовлетворении исковых требований ему отказали, а в марте Мосгорсуд признал это решение законным.

https://ria.ru/20250327/rossija-2007742129.html

https://ria.ru/20250303/mid-2002828824.html

россия

литва

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, литва, москва, московский городской суд, общество