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Экс-командующий 58-й армией 22 апреля выступит с последним словом в суде - РИА Новости, 17.04.2025
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04:00 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/sud-2011718985.html
Экс-командующий 58-й армией 22 апреля выступит с последним словом в суде
Экс-командующий 58-й армией 22 апреля выступит с последним словом в суде - РИА Новости, 17.04.2025
Экс-командующий 58-й армией 22 апреля выступит с последним словом в суде
Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов 22 апреля выступит с последним словом в Тамбовском гарнизонном военном суде, который в закрытом режиме... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T04:00:00+03:00
2025-04-17T04:00:00+03:00
происшествия
запорожская область
иван попов (генерал)
сергей моисеев
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов 22 апреля выступит с последним словом в Тамбовском гарнизонном военном суде, который в закрытом режиме рассматривал дело о хищении в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. "Во вторник суд заслушает последнее слово обвиняемого, заседание назначено на 22 апреля в 11.00", - рассказали РИА Новости в суде. Тамбовский гарнизонный военный суд с конца сентября рассматривает в закрытом режиме уголовное дело в отношении Попова и предпринимателя Сергея Моисеева. В прениях сторон прокурор просил назначить в качестве наказания для Попова 6 лет, а для Моисеева 5,5 лет лишения свободы. Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей. Попову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и служебном подлоге. Он вину не признает. Моисеев признал вину в полном объеме. Также в хищениях, по версии следствия, участвовал впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков. Сам Попов находится в СИЗО.
https://ria.ru/20241016/popov-1978396400.html
https://ria.ru/20250410/popov-2010467849.html
запорожская область
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происшествия, запорожская область, иван попов (генерал), сергей моисеев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Запорожская область, Иван Попов (генерал), Сергей Моисеев, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-командующий 58-й армией 22 апреля выступит с последним словом в суде

Суд 22 апреля заслушает последнее слово генерала Попова, обвиняемого в хищении

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service Генерал-майор Иван Попов
Генерал-майор Иван Попов - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Генерал-майор Иван Попов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов 22 апреля выступит с последним словом в Тамбовском гарнизонном военном суде, который в закрытом режиме рассматривал дело о хищении в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.
"Во вторник суд заслушает последнее слово обвиняемого, заседание назначено на 22 апреля в 11.00", - рассказали РИА Новости в суде.
Иван Попов - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Гособвинитель рассказал, кто вовлек Попова в преступную группу по хищению
16 октября 2024, 19:08
Тамбовский гарнизонный военный суд с конца сентября рассматривает в закрытом режиме уголовное дело в отношении Попова и предпринимателя Сергея Моисеева.
В прениях сторон прокурор просил назначить в качестве наказания для Попова 6 лет, а для Моисеева 5,5 лет лишения свободы.
Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.
Попову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и служебном подлоге. Он вину не признает. Моисеев признал вину в полном объеме. Также в хищениях, по версии следствия, участвовал впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков. Сам Попов находится в СИЗО.
Генерал-майор Иван Попов - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В Кремле воздержались от комментариев ситуации с генералом Поповым
10 апреля, 13:48
 
ПроисшествияЗапорожская областьИван Попов (генерал)Сергей МоисеевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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