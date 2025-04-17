https://ria.ru/20250417/sud-2011718985.html

Экс-командующий 58-й армией 22 апреля выступит с последним словом в суде

Экс-командующий 58-й армией 22 апреля выступит с последним словом в суде - РИА Новости, 17.04.2025

Экс-командующий 58-й армией 22 апреля выступит с последним словом в суде

Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов 22 апреля выступит с последним словом в Тамбовском гарнизонном военном суде, который в закрытом режиме... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T04:00:00+03:00

2025-04-17T04:00:00+03:00

2025-04-17T04:00:00+03:00

происшествия

запорожская область

иван попов (генерал)

сергей моисеев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов 22 апреля выступит с последним словом в Тамбовском гарнизонном военном суде, который в закрытом режиме рассматривал дело о хищении в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. "Во вторник суд заслушает последнее слово обвиняемого, заседание назначено на 22 апреля в 11.00", - рассказали РИА Новости в суде. Тамбовский гарнизонный военный суд с конца сентября рассматривает в закрытом режиме уголовное дело в отношении Попова и предпринимателя Сергея Моисеева. В прениях сторон прокурор просил назначить в качестве наказания для Попова 6 лет, а для Моисеева 5,5 лет лишения свободы. Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей. Попову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и служебном подлоге. Он вину не признает. Моисеев признал вину в полном объеме. Также в хищениях, по версии следствия, участвовал впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков. Сам Попов находится в СИЗО.

https://ria.ru/20241016/popov-1978396400.html

https://ria.ru/20250410/popov-2010467849.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, запорожская область, иван попов (генерал), сергей моисеев, следственный комитет россии (ск рф)