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Мосгорсуд рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-замминистра обороны - РИА Новости, 17.04.2025
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01:42 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/sud-2011712948.html
Мосгорсуд рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-замминистра обороны
Мосгорсуд рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-замминистра обороны - РИА Новости, 17.04.2025
Мосгорсуд рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-замминистра обороны
Мосгорсуд 18 апреля рассмотрит ходатайство следователя о продлении ареста бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взяток и растраты... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T01:42:00+03:00
2025-04-17T01:42:00+03:00
происшествия
тимур иванов
александр фомин
сергей бородин
московский городской суд
оборонстрой
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мосгорсуд 18 апреля рассмотрит ходатайство следователя о продлении ареста бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взяток и растраты денег при покупке паромов для Керченской переправы, сообщили РИА Новости в суде. "Московский городской суд 18 апреля рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока содержания в виде заключения под стражу на срок свыше года в отношении Иванова Тимура Вадимовича", - сказал собеседник агентства. Аналогичное ходатайство суд рассмотрит в отношении другого фигуранта - Александра Фомина. По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания". Срок следствия по делу продлен до 23 апреля. Другое дело в отношении Тимура Иванова Мосгорсуд 24 марта уже начал рассматривать по существу. В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Тимур Иванов возглавлял АО " Оборонстрой", а второй фигурант дела - Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.
https://ria.ru/20250331/ivanov-2008302747.html
https://ria.ru/20250327/ivanov-2007599168.html
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происшествия, тимур иванов, александр фомин, сергей бородин, московский городской суд, оборонстрой
Происшествия, Тимур Иванов, Александр Фомин, Сергей Бородин, Московский городской суд, ОборонСтрой
Мосгорсуд рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-замминистра обороны

Мосгорсуд 18 апреля рассмотрит продление ареста экс-замминистра обороны Иванова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мосгорсуд 18 апреля рассмотрит ходатайство следователя о продлении ареста бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взяток и растраты денег при покупке паромов для Керченской переправы, сообщили РИА Новости в суде.
"Московский городской суд 18 апреля рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока содержания в виде заключения под стражу на срок свыше года в отношении Иванова Тимура Вадимовича", - сказал собеседник агентства.
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Сергей Бородин в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Фигурант дела экс-замминистра обороны заключил сделку со следствием
31 марта, 03:29
Аналогичное ходатайство суд рассмотрит в отношении другого фигуранта - Александра Фомина.
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания". Срок следствия по делу продлен до 23 апреля.
Другое дело в отношении Тимура Иванова Мосгорсуд 24 марта уже начал рассматривать по существу.
В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Тимур Иванов возглавлял АО " Оборонстрой", а второй фигурант дела - Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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ПроисшествияТимур ИвановАлександр ФоминСергей БородинМосковский городской судОборонСтрой
 
 
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