https://ria.ru/20250417/sud-2011712948.html

Мосгорсуд рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-замминистра обороны

Мосгорсуд рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-замминистра обороны - РИА Новости, 17.04.2025

Мосгорсуд рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-замминистра обороны

Мосгорсуд 18 апреля рассмотрит ходатайство следователя о продлении ареста бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взяток и растраты... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T01:42:00+03:00

2025-04-17T01:42:00+03:00

2025-04-17T01:42:00+03:00

происшествия

тимур иванов

александр фомин

сергей бородин

московский городской суд

оборонстрой

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мосгорсуд 18 апреля рассмотрит ходатайство следователя о продлении ареста бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взяток и растраты денег при покупке паромов для Керченской переправы, сообщили РИА Новости в суде. "Московский городской суд 18 апреля рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока содержания в виде заключения под стражу на срок свыше года в отношении Иванова Тимура Вадимовича", - сказал собеседник агентства. Аналогичное ходатайство суд рассмотрит в отношении другого фигуранта - Александра Фомина. По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания". Срок следствия по делу продлен до 23 апреля. Другое дело в отношении Тимура Иванова Мосгорсуд 24 марта уже начал рассматривать по существу. В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Тимур Иванов возглавлял АО " Оборонстрой", а второй фигурант дела - Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.

https://ria.ru/20250331/ivanov-2008302747.html

https://ria.ru/20250327/ivanov-2007599168.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тимур иванов, александр фомин, сергей бородин, московский городской суд, оборонстрой