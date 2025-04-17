https://ria.ru/20250417/stubb-2011720240.html
Президент Финляндии призвал Россию согласиться на прекращение огня
Президент Финляндии призвал Россию согласиться на прекращение огня - РИА Новости, 17.04.2025
Президент Финляндии призвал Россию согласиться на прекращение огня
Президент Финляндии Александр Стубб на своей странице в соцсети X сообщил, что поговорил с Владимиром Зеленским и призвал Россию согласиться на полное и... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T04:37:00+03:00
2025-04-17T04:37:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб на своей странице в соцсети X сообщил, что поговорил с Владимиром Зеленским и призвал Россию согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня. "Как всегда, приятно поговорить с моим другом Владимиром Зеленским. Мы обсудили ситуацию на месте, включая предстоящие дни. Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия... должна сделать то же самое. Финляндия и Украина продолжают работать для достижения справедливого и устойчивого мира", - написал Стубб. Ранее президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности ВСУ ни на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам, заявило в начале апреля МО РФ. Как подсчитало РИА Новости, Вооруженные силы Украины с 18 марта по 14 апреля 101 раз нарушили принятое решение о прекращении ударов по объектам энергетики. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250417/rol-2011713905.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Президент Финляндии призвал Россию согласиться на прекращение огня
Стубб пообщался с Зеленским и заявил о его согласии на прекращение огня
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости.
Президент Финляндии Александр Стубб на своей странице в соцсети X
сообщил, что поговорил с Владимиром Зеленским и призвал Россию согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня.
"Как всегда, приятно поговорить с моим другом Владимиром Зеленским. Мы обсудили ситуацию на месте, включая предстоящие дни. Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия... должна сделать то же самое. Финляндия и Украина продолжают работать для достижения справедливого и устойчивого мира", - написал Стубб.
Ранее президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.
С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности ВСУ ни на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам, заявило в начале апреля МО РФ. Как подсчитало РИА Новости, Вооруженные силы Украины с 18 марта по 14 апреля 101 раз нарушили принятое решение о прекращении ударов по объектам энергетики.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".