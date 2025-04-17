https://ria.ru/20250417/strelba-2011916870.html
При стрельбе в университете Флориды погибли несколько человек
При стрельбе в университете Флориды погибли несколько человек - РИА Новости, 17.04.2025
При стрельбе в университете Флориды погибли несколько человек
В университете штата Флорида произошла стрельба, погибли пять человек, передает телеканал WFTV со ссылкой на источник в правоохранительных структурах. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T20:48:00+03:00
2025-04-17T20:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. В университете штата Флорида произошла стрельба, погибли пять человек, передает телеканал WFTV со ссылкой на источник в правоохранительных структурах."Пятеро убиты, четверо ранены", — говорится в сообщении.Позднее в полиции утонили, что жертвами трагедии стали два человека, они не являются студентами, еще пятеро получили ранения, в их числе стрелявший. Им оказался 20-летний сын заместителя окружного шерифа.Как рассказала NBC очевидица событий, преступник использовал как винтовку, так и пистолет. По ее словам, за 20-30 секунд раздалось около 15 выстрелов. Президент Дональд Трамп заявил, что его информируют об инциденте. Он назвал произошедшее позором и ужасной вещью.
https://ria.ru/20250415/strelba-2011469689.html
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флорида, в мире, сша, дональд трамп
Флорида, В мире, США, Дональд Трамп
При стрельбе в университете Флориды погибли несколько человек
WFTV: при стрельбе в университете Флориды погибли несколько человек
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. В университете штата Флорида произошла стрельба, погибли пять человек, передает телеканал WFTV со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
"Пятеро убиты, четверо ранены", — говорится в сообщении.
Позднее в полиции утонили, что жертвами трагедии стали два человека, они не являются студентами, еще пятеро получили ранения, в их числе стрелявший. Им оказался 20-летний сын заместителя окружного шерифа.
Как рассказала NBC очевидица событий, преступник использовал как винтовку, так и пистолет. По ее словам, за 20-30 секунд раздалось около 15 выстрелов.
Президент Дональд Трамп заявил, что его информируют об инциденте. Он назвал произошедшее позором и ужасной вещью.