https://ria.ru/20250417/strelba-2011916870.html

При стрельбе в университете Флориды погибли несколько человек

При стрельбе в университете Флориды погибли несколько человек - РИА Новости, 17.04.2025

При стрельбе в университете Флориды погибли несколько человек

В университете штата Флорида произошла стрельба, погибли пять человек, передает телеканал WFTV со ссылкой на источник в правоохранительных структурах. РИА Новости, 17.04.2025

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ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. В университете штата Флорида произошла стрельба, погибли пять человек, передает телеканал WFTV со ссылкой на источник в правоохранительных структурах."Пятеро убиты, четверо ранены", — говорится в сообщении.Позднее в полиции утонили, что жертвами трагедии стали два человека, они не являются студентами, еще пятеро получили ранения, в их числе стрелявший. Им оказался 20-летний сын заместителя окружного шерифа.Как рассказала NBC очевидица событий, преступник использовал как винтовку, так и пистолет. По ее словам, за 20-30 секунд раздалось около 15 выстрелов. Президент Дональд Трамп заявил, что его информируют об инциденте. Он назвал произошедшее позором и ужасной вещью.

https://ria.ru/20250415/strelba-2011469689.html

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флорида, в мире, сша, дональд трамп