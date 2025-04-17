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Число пострадавших при стрельбе во Флориде возросло до шести
Число пострадавших при стрельбе во Флориде возросло до шести - РИА Новости, 17.04.2025
Число пострадавших при стрельбе во Флориде возросло до шести
Число пострадавших в результате стрельбы в университете Флориды возросло до шести, раненые госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии, а... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T21:06:00+03:00
2025-04-17T21:06:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате стрельбы в университете Флориды возросло до шести, раненые госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии, а остальные - в тяжелом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на медиков.Ранее сообщалось о четырех пострадавших. Еще пятеро погибли."По меньшей мере шесть человек пострадали при стрельбе в университете штата Флорида... Один из этих пациентов находится в критическом состоянии, пятеро - в тяжелом", - говорится в публикации со ссылкой на врачей.
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Число пострадавших при стрельбе во Флориде возросло до шести
CNN: число пострадавших при стрельбе в университете Флориды возросло до шести