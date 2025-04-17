https://ria.ru/20250417/ssha-2011919611.html

Число пострадавших при стрельбе во Флориде возросло до шести

Число пострадавших при стрельбе во Флориде возросло до шести - РИА Новости, 17.04.2025

Число пострадавших при стрельбе во Флориде возросло до шести

Число пострадавших в результате стрельбы в университете Флориды возросло до шести, раненые госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии, а... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T21:06:00+03:00

2025-04-17T21:06:00+03:00

2025-04-17T21:14:00+03:00

в мире

сша

флорида

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011917350_0:33:351:230_1920x0_80_0_0_aced75bb1a5af46398392ed8da30b4de.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате стрельбы в университете Флориды возросло до шести, раненые госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии, а остальные - в тяжелом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на медиков.Ранее сообщалось о четырех пострадавших. Еще пятеро погибли."По меньшей мере шесть человек пострадали при стрельбе в университете штата Флорида... Один из этих пациентов находится в критическом состоянии, пятеро - в тяжелом", - говорится в публикации со ссылкой на врачей.

https://ria.ru/20250417/tramp-2011918199.html

сша

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, флорида, дональд трамп