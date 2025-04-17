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Число пострадавших при стрельбе во Флориде возросло до шести - РИА Новости, 17.04.2025
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21:06 17.04.2025 (обновлено: 21:14 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/ssha-2011919611.html
Число пострадавших при стрельбе во Флориде возросло до шести
Число пострадавших при стрельбе во Флориде возросло до шести - РИА Новости, 17.04.2025
Число пострадавших при стрельбе во Флориде возросло до шести
Число пострадавших в результате стрельбы в университете Флориды возросло до шести, раненые госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии, а... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T21:06:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате стрельбы в университете Флориды возросло до шести, раненые госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии, а остальные - в тяжелом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на медиков.Ранее сообщалось о четырех пострадавших. Еще пятеро погибли."По меньшей мере шесть человек пострадали при стрельбе в университете штата Флорида... Один из этих пациентов находится в критическом состоянии, пятеро - в тяжелом", - говорится в публикации со ссылкой на врачей.
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в мире, сша, флорида, дональд трамп
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп
Число пострадавших при стрельбе во Флориде возросло до шести

CNN: число пострадавших при стрельбе в университете Флориды возросло до шести

© СоцсетиПолиция на месте стрельбы в университете Флориды
Полиция на месте стрельбы в университете Флориды - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Соцсети
Полиция на месте стрельбы в университете Флориды
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате стрельбы в университете Флориды возросло до шести, раненые госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии, а остальные - в тяжелом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на медиков.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших. Еще пятеро погибли.
"По меньшей мере шесть человек пострадали при стрельбе в университете штата Флорида... Один из этих пациентов находится в критическом состоянии, пятеро - в тяжелом", - говорится в публикации со ссылкой на врачей.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Трамп прокомментировал стрельбу в университете Флориды
Вчера, 20:56
 
В миреСШАФлоридаДональд Трамп
 
 
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