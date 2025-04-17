https://ria.ru/20250417/ssha-2011882065.html

США за месяц более 900 раз бомбили Йемен, заявил лидер хуситов

США за месяц более 900 раз бомбили Йемен, заявил лидер хуситов - РИА Новости, 17.04.2025

США за месяц более 900 раз бомбили Йемен, заявил лидер хуситов

США за месяц более 900 раз бомбили Йемен с самолетов и военных кораблей, заявил в четверг лидер правящего на севере Йемена шиитского военно-политического... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T17:39:00+03:00

2025-04-17T17:39:00+03:00

2025-04-17T17:39:00+03:00

в мире

сша

йемен

израиль

ансар алла

b-2 (northrop grumman b2 spirit)

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ДОХА, 17 апр - РИА Новости. США за месяц более 900 раз бомбили Йемен с самолетов и военных кораблей, заявил в четверг лидер правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) Абдель Малик аль-Хуси. "На этой неделе американский противник совершил более 220 налетов с использованием бомбардировщиков B-2 и истребителей F-18 на ряд провинций Йемена. Всего в этом месяце США осуществили более 900 авиаударов и бомбардировок с моря", - сказал он в своем еженедельном выступлении в эфире телеканала Al Masirah. При этом лидер хуситов отметил, что их вооруженные силы с середины марта по сегодняшний день провели 78 операций с применением ракет и беспилотников как по территории Израиля, так и против американского авианосца и военных кораблей в Красном море. США с 15 марта ежедневно бомбят провинции под контролем хуситов, чтобы предотвратить их нападения на израильские суда в Красном и Аравийском морях, однако пока им не удалось это сделать.

https://ria.ru/20250413/khusity-2011048767.html

сша

йемен

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в мире, сша, йемен, израиль, ансар алла, b-2 (northrop grumman b2 spirit)