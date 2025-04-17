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США за месяц более 900 раз бомбили Йемен, заявил лидер хуситов
США за месяц более 900 раз бомбили Йемен, заявил лидер хуситов - РИА Новости, 17.04.2025
США за месяц более 900 раз бомбили Йемен, заявил лидер хуситов
США за месяц более 900 раз бомбили Йемен с самолетов и военных кораблей, заявил в четверг лидер правящего на севере Йемена шиитского военно-политического... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:39:00+03:00
2025-04-17T17:39:00+03:00
2025-04-17T17:39:00+03:00
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ДОХА, 17 апр - РИА Новости. США за месяц более 900 раз бомбили Йемен с самолетов и военных кораблей, заявил в четверг лидер правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) Абдель Малик аль-Хуси. "На этой неделе американский противник совершил более 220 налетов с использованием бомбардировщиков B-2 и истребителей F-18 на ряд провинций Йемена. Всего в этом месяце США осуществили более 900 авиаударов и бомбардировок с моря", - сказал он в своем еженедельном выступлении в эфире телеканала Al Masirah. При этом лидер хуситов отметил, что их вооруженные силы с середины марта по сегодняшний день провели 78 операций с применением ракет и беспилотников как по территории Израиля, так и против американского авианосца и военных кораблей в Красном море. США с 15 марта ежедневно бомбят провинции под контролем хуситов, чтобы предотвратить их нападения на израильские суда в Красном и Аравийском морях, однако пока им не удалось это сделать.
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в мире, сша, йемен, израиль, ансар алла, b-2 (northrop grumman b2 spirit)
В мире, США, Йемен, Израиль, Ансар Алла, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)
США за месяц более 900 раз бомбили Йемен, заявил лидер хуситов
Лидер хуситов аль-Хуси: США за месяц нанесли более 900 ударов по Йемену