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Политик из США предложил продавать говядину в Индию

Политик из США предложил продавать говядину в Индию - РИА Новости, 17.04.2025

Политик из США предложил продавать говядину в Индию

Республиканец Джек Кимбл заявил, что раз Китай прекратил импорт американской говядины, то США могут продавать больше говядины в Индию, забыв, что индусы не едят РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:18:00+03:00

2025-04-17T16:18:00+03:00

2025-04-17T16:18:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Республиканец Джек Кимбл заявил, что раз Китай прекратил импорт американской говядины, то США могут продавать больше говядины в Индию, забыв, что индусы не едят её, но позже он спохватился и оправдался за свои слова. В социальной сети X Кимбл написал, что Китай - не единственная страна, которая может импортировать американскую говядину. Он заявил, что США следует начать продавать говядину Индии, забыв о том, что корова в индуизме - священное животное. "Ладно, возможно, я оговорился. Похоже, что экспорт говядины в Индию будет затруднен из-за определенных индуистских верований. Однако вместо того, чтобы продавать наш скот таким образом, что, если бы мы потребовали выкуп? Сколько бы заплатила Индия, если бы мы сделали так?" - написал позднее республиканец. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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цены на нефть, китай, сша, индия, дональд трамп, в мире