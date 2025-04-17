https://ria.ru/20250417/ssha-2011850579.html

"Займут Сумы и Одессу": в США сделали неожиданное заявление о переговорах

"Займут Сумы и Одессу": в США сделали неожиданное заявление о переговорах - РИА Новости, 17.04.2025

"Займут Сумы и Одессу": в США сделали неожиданное заявление о переговорах

Российские войска займут города Сумы, Днепр, Киев и Одессу до того, как на Украине будет заключен мир, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:07:00+03:00

2025-04-17T16:07:00+03:00

2025-04-17T16:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

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киев

сумы

дональд трамп

стив уиткофф

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские войска займут города Сумы, Днепр, Киев и Одессу до того, как на Украине будет заключен мир, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Я думаю, что в конечном итоге они займут все: Днепропетровск, Сумы, они даже займут Киев и Одессу, прежде чем все это закончится", — считает эксперт.По мнению Джонсона, Россия не откажется от этих территорий, а Украина ничего не сможет с этим поделать.Аналитик также допустил, что президент США Дональд Трамп нарочно не использует все рычаги давления на Киев для прекращения боевых действий, чтобы конфликт закончился на поле боя.Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявлял, что в рамках урегулирования конфликта появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле".По его словам, этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", в договоренностях о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса.

https://ria.ru/20250417/ukraina-2011823612.html

https://ria.ru/20250417/sojuzniki-2011837730.html

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в мире, украина, киев, сумы, дональд трамп, стив уиткофф, центральное разведывательное управление (цру), нато, сша