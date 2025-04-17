США введением пошлин "выбивают" торговые преференции, заявила Захарова
Захарова: США введением пошлин и отсрочек выбивают для США торговые преференции
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Действующая администрация США введением пошлин и отсрочек "выбивает" для Америки торгово-экономические преференции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Упомянув официальные заявления из США на этот счет, она отметила, что в Белом доме, похоже, рассчитывают за счет перехода к протекционизму в торговле улучшить условия доступа американских компаний на внешние рынки, привлечь инвестиции, перенести производства на территорию страны.
"Любые замедления в мировой экономике, которые грозят замедлением темпов ее роста и общим спадом потребления, будут влиять на мировые процессы и, очевидно, на данном этапе не лучшим образом", - добавила Захарова.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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