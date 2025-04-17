https://ria.ru/20250417/ssha-2011835605.html

США введением пошлин "выбивают" торговые преференции, заявила Захарова

США введением пошлин "выбивают" торговые преференции, заявила Захарова - РИА Новости, 17.04.2025

США введением пошлин "выбивают" торговые преференции, заявила Захарова

Действующая администрация США введением пошлин и отсрочек "выбивает" для Америки торгово-экономические преференции, заявила официальный представитель МИД России РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T15:39:00+03:00

2025-04-17T15:39:00+03:00

2025-04-17T15:39:00+03:00

сша

китай

америка

мария захарова

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Действующая администрация США введением пошлин и отсрочек "выбивает" для Америки торгово-экономические преференции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Тарифный барьер, по сути, используется Белым домом для того, чтобы вынудить торговых партнеров принять американские условия. Возвращаемся к этим двум словам: выбить преференции", - сказала Захарова на брифинге для СМИ, комментируя возможные причины колебаний тарифной политики США. Упомянув официальные заявления из США на этот счет, она отметила, что в Белом доме, похоже, рассчитывают за счет перехода к протекционизму в торговле улучшить условия доступа американских компаний на внешние рынки, привлечь инвестиции, перенести производства на территорию страны. "Любые замедления в мировой экономике, которые грозят замедлением темпов ее роста и общим спадом потребления, будут влиять на мировые процессы и, очевидно, на данном этапе не лучшим образом", - добавила Захарова. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250416/tramp-2011494741.html

https://ria.ru/20250414/ssha-2011182825.html

сша

китай

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сша, китай, америка, мария захарова, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире