https://ria.ru/20250417/ssha-2011767718.html

Мужчина сохранил 900 тысяч долларов, вернувшись из США в Россию на операцию

Мужчина сохранил 900 тысяч долларов, вернувшись из США в Россию на операцию - РИА Новости, 17.04.2025

Мужчина сохранил 900 тысяч долларов, вернувшись из США в Россию на операцию

Мужчина вернулся в Бурятию из США для бесплатной пересадки почки и сохранил 900 тысяч долларов, сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова в... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T11:35:00+03:00

2025-04-17T11:35:00+03:00

2025-04-17T16:23:00+03:00

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УЛАН-УДЭ, 17 апр — РИА Новости. Мужчина вернулся в Бурятию из США для бесплатной пересадки почки и сохранил 900 тысяч долларов, сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова в Telegram-канале."Навестила нашего земляка, который специально вернулся из Америки домой на операцию по трансплантации почки. Операция прошла успешно <...>. По его словам, стоимость данной операции — родственной трансплантации — в Америке обошлась бы ему в 900 тысяч долларов. В России же подобные операции проводятся бесплатно", — написала глава ведомства.Министр поблагодарила врачей Республиканской клинической больницы за слаженную работу, высокое мастерство, постоянное совершенствование навыков, внедрение новых методов, чуткий профессиональный подход к каждому пациенту."В нашей республике продолжает развиваться высокотехнологичная помощь, становясь еще доступнее! Этот случай является ярким примером того, что наша отечественная медицина находится на высоком уровне, а наши бурятские врачи — это настоящие высококвалифицированные профессионалы своего дела", — подчеркнула Лудупова. По ее словам, Бурятия стала 35-м регионом, который внедрил трансплантацию органов, программа действует в республике с 2019 года.

https://ria.ru/20231115/glaz-1909525626.html

https://ria.ru/20250326/moskva-2007355931.html

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общество, россия, республика бурятия, сша