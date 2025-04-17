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Мужчина сохранил 900 тысяч долларов, вернувшись из США в Россию на операцию - РИА Новости, 17.04.2025
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11:35 17.04.2025 (обновлено: 16:23 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/ssha-2011767718.html
Мужчина сохранил 900 тысяч долларов, вернувшись из США в Россию на операцию
Мужчина сохранил 900 тысяч долларов, вернувшись из США в Россию на операцию - РИА Новости, 17.04.2025
Мужчина сохранил 900 тысяч долларов, вернувшись из США в Россию на операцию
Мужчина вернулся в Бурятию из США для бесплатной пересадки почки и сохранил 900 тысяч долларов, сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова в... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T11:35:00+03:00
2025-04-17T16:23:00+03:00
общество
россия
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 17 апр — РИА Новости. Мужчина вернулся в Бурятию из США для бесплатной пересадки почки и сохранил 900 тысяч долларов, сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова в Telegram-канале."Навестила нашего земляка, который специально вернулся из Америки домой на операцию по трансплантации почки. Операция прошла успешно &lt;...&gt;. По его словам, стоимость данной операции — родственной трансплантации — в Америке обошлась бы ему в 900 тысяч долларов. В России же подобные операции проводятся бесплатно", — написала глава ведомства.Министр поблагодарила врачей Республиканской клинической больницы за слаженную работу, высокое мастерство, постоянное совершенствование навыков, внедрение новых методов, чуткий профессиональный подход к каждому пациенту."В нашей республике продолжает развиваться высокотехнологичная помощь, становясь еще доступнее! Этот случай является ярким примером того, что наша отечественная медицина находится на высоком уровне, а наши бурятские врачи — это настоящие высококвалифицированные профессионалы своего дела", — подчеркнула Лудупова. По ее словам, Бурятия стала 35-м регионом, который внедрил трансплантацию органов, программа действует в республике с 2019 года.
https://ria.ru/20231115/glaz-1909525626.html
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общество, россия, республика бурятия, сша
Общество, Россия, Республика Бурятия, США
Мужчина сохранил 900 тысяч долларов, вернувшись из США в Россию на операцию

Мужчина вернулся в РФ из США для пересадки почки и сохранил 900 тысяч долларов

© Фото : Евгения Лудупова/TelegramВрачи Республиканской клинической больницы с пациентом, которому была проведена пересадка почки в Бурятии
Врачи Республиканской клинической больницы с пациентом, которому была проведена пересадка почки в Бурятии - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : Евгения Лудупова/Telegram
Врачи Республиканской клинической больницы с пациентом, которому была проведена пересадка почки в Бурятии
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УЛАН-УДЭ, 17 апр — РИА Новости. Мужчина вернулся в Бурятию из США для бесплатной пересадки почки и сохранил 900 тысяч долларов, сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова в Telegram-канале.
"Навестила нашего земляка, который специально вернулся из Америки домой на операцию по трансплантации почки. Операция прошла успешно <...>. По его словам, стоимость данной операции — родственной трансплантации — в Америке обошлась бы ему в 900 тысяч долларов. В России же подобные операции проводятся бесплатно", — написала глава ведомства.
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Министр поблагодарила врачей Республиканской клинической больницы за слаженную работу, высокое мастерство, постоянное совершенствование навыков, внедрение новых методов, чуткий профессиональный подход к каждому пациенту.
"В нашей республике продолжает развиваться высокотехнологичная помощь, становясь еще доступнее! Этот случай является ярким примером того, что наша отечественная медицина находится на высоком уровне, а наши бурятские врачи — это настоящие высококвалифицированные профессионалы своего дела", — подчеркнула Лудупова.
По ее словам, Бурятия стала 35-м регионом, который внедрил трансплантацию органов, программа действует в республике с 2019 года.
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