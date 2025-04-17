https://ria.ru/20250417/ssha-2011746632.html
В США взрыв уничтожил здание на заводе Northrop Grumman
В США взрыв уничтожил здание на заводе Northrop Grumman - РИА Новости, 17.04.2025
В США взрыв уничтожил здание на заводе Northrop Grumman
Здание предприятия американской военной компании Northrop Grumman в штате Юта разрушено в результате взрыва, сообщил телеканал Fox13 News. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T09:47:00+03:00
2025-04-17T09:47:00+03:00
2025-04-17T09:47:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Здание предприятия американской военной компании Northrop Grumman в штате Юта разрушено в результате взрыва, сообщил телеканал Fox13 News. "Взрыв уничтожил здание на заводе Northrop Grumman в округе Бокс Элдер", - указывает телеканал. Отмечается, что пострадавших в результате взрыва нет, начато расследование. Взрыв прогремел утром в среду по местному времени, причина пока не установлена.
https://ria.ru/20250403/ssha-2008694132.html
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в мире, юта, northrop grumman
В мире, Юта, Northrop Grumman
В США взрыв уничтожил здание на заводе Northrop Grumman
Взрыв разрушил здание военного завода Northrop Grumman в штате Юта