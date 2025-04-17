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В США сотрудников агентства AmeriCorps отправили в отпуск из-за DOGE - РИА Новости, 17.04.2025
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09:05 17.04.2025 (обновлено: 10:09 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/ssha-2011736055.html
В США сотрудников агентства AmeriCorps отправили в отпуск из-за DOGE
В США сотрудников агентства AmeriCorps отправили в отпуск из-за DOGE - РИА Новости, 17.04.2025
В США сотрудников агентства AmeriCorps отправили в отпуск из-за DOGE
Сотрудники американской правительственного агентства AmeriCorps, занимающегося отправкой молодых волонтеров для помощи в реагировании на стихийные бедствия или... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T09:05:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сотрудники американской правительственного агентства AmeriCorps, занимающегося отправкой молодых волонтеров для помощи в реагировании на стихийные бедствия или в общественных работах на территории США, были отправлены в административный отпуск, сообщает издание Politico со ссылкой на служебную записку. "Сотрудники получили служебную записку от временно исполняющей обязанности директора (AmeriCorps) Дженнифер Бастресс Тахмасеби, информирующую их, что они немедленно отправляются в отпуск", - говорится в сообщении Politico. Отправленные в отпуск сотрудники сказали изданию, что решение коснулось сотен людей, в то время, как лишь несколько старших сотрудников и руководителей продолжают работу. Созданный по решению американского президента Дональда Трампа департамент государственной эффективности (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Министр финансов США Скотт Бессент 16 января заявил, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики Америки "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями. Кроме того, спикер палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон 11 февраля сказал, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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в мире, сша, америка, дональд трамп, илон маск, скотт бессент, politico
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Илон Маск, Скотт Бессент, Politico
В США сотрудников агентства AmeriCorps отправили в отпуск из-за DOGE

Politico: сотрудники правительственного агентства AmeriCorps отправлены в отпуск

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСотрудники агентства AmeriCorps
Сотрудники агентства AmeriCorps - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Сотрудники агентства AmeriCorps. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сотрудники американской правительственного агентства AmeriCorps, занимающегося отправкой молодых волонтеров для помощи в реагировании на стихийные бедствия или в общественных работах на территории США, были отправлены в административный отпуск, сообщает издание Politico со ссылкой на служебную записку.
"Сотрудники получили служебную записку от временно исполняющей обязанности директора (AmeriCorps) Дженнифер Бастресс Тахмасеби, информирующую их, что они немедленно отправляются в отпуск", - говорится в сообщении Politico.
Отправленные в отпуск сотрудники сказали изданию, что решение коснулось сотен людей, в то время, как лишь несколько старших сотрудников и руководителей продолжают работу.
Созданный по решению американского президента Дональда Трампа департамент государственной эффективности (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Министр финансов США Скотт Бессент 16 января заявил, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики Америки "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями. Кроме того, спикер палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон 11 февраля сказал, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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