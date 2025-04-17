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В США сотрудников агентства AmeriCorps отправили в отпуск из-за DOGE

В США сотрудников агентства AmeriCorps отправили в отпуск из-за DOGE - РИА Новости, 17.04.2025

В США сотрудников агентства AmeriCorps отправили в отпуск из-за DOGE

Сотрудники американской правительственного агентства AmeriCorps, занимающегося отправкой молодых волонтеров для помощи в реагировании на стихийные бедствия или... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T09:05:00+03:00

2025-04-17T09:05:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сотрудники американской правительственного агентства AmeriCorps, занимающегося отправкой молодых волонтеров для помощи в реагировании на стихийные бедствия или в общественных работах на территории США, были отправлены в административный отпуск, сообщает издание Politico со ссылкой на служебную записку. "Сотрудники получили служебную записку от временно исполняющей обязанности директора (AmeriCorps) Дженнифер Бастресс Тахмасеби, информирующую их, что они немедленно отправляются в отпуск", - говорится в сообщении Politico. Отправленные в отпуск сотрудники сказали изданию, что решение коснулось сотен людей, в то время, как лишь несколько старших сотрудников и руководителей продолжают работу. Созданный по решению американского президента Дональда Трампа департамент государственной эффективности (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Министр финансов США Скотт Бессент 16 января заявил, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики Америки "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями. Кроме того, спикер палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон 11 февраля сказал, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

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в мире, сша, америка, дональд трамп, илон маск, скотт бессент, politico