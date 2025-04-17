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США не будут поддерживать Израиль против Турции, заявили в партии Vatan

США не будут поддерживать Израиль против Турции, заявили в партии Vatan - РИА Новости, 17.04.2025

США не будут поддерживать Израиль против Турции, заявили в партии Vatan

США не хотят конфронтации с Турцией на Ближнем Востоке и не будут поддерживать Израиль против Анкары, заявил РИА Новости полковник ВВС Турции в отставке,... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T05:34:00+03:00

2025-04-17T05:34:00+03:00

2025-04-17T06:15:00+03:00

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АНКАРА, 17 апр – РИА Новости. США не хотят конфронтации с Турцией на Ближнем Востоке и не будут поддерживать Израиль против Анкары, заявил РИА Новости полковник ВВС Турции в отставке, экс-военный атташе, член Центрального комитета турецкой партии Vatan ("Родина") Ихсан Сефа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что обратится к США, если понадобятся посреднические усилия в урегулировании потенциального конфликта с Турцией на территории Сирии. Ранее власти Израиля неоднократно заявляли, что не допустят появления каких-либо вооруженных формирований на юге Сирии. ВВС Израиля в последние месяцы также неоднократно атаковали военную инфраструктуру в Сирии. "Необходимо начать использовать (военные) базы, запланированные по договоренности с сирийским правительством, нельзя поддаваться израильским угрозам, малейший шаг назад на данном этапе усиливает высокомерие и агрессию Израиля. США не хотят конфронтации с Турцией на Ближнем Востоке и не будут поддерживать Израиль против Турции. Поддержка Израиля против Турции означает для США невосполнимые потери", - сказал он. Израиль действует в Сирии исходя из "политики провокаций", это не соответствует соображениям его собственной безопасности, заявил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан. В ночь на 3 апреля израильская авиация нанесла массированные удары по авиабазам в Хаме и "Т-4" в Хомсе, а также по зданию научно-исследовательского центра в районе Барзе в Дамаске. Также сообщалось об ударах израильской авиации и артиллерии в районе населенного пункта Нава на юге Сирии. По данным источников израильского армейского радио "Галей ЦАХАЛ", одна из целей этой атаки - передать Турции сигнал о недопустимости усиления турецкого военного присутствия в Сирии. МИД Турции назвал Израиль "угрозой региону" на фоне ударов ЦАХАЛ по Сирии. В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции. Израильский министр обороны Исраэль Кац, в свою очередь, отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот. Нетаньяху тогда же заявлял, что Израиль будет контролировать сирийскую часть хребта Хермон до тех пор, пока не будет найден другой способ обеспечить безопасность на Голанских высотах. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня 1973 года стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходила линия "Альфа".

https://ria.ru/20250312/turtsiya-2004447582.html

https://ria.ru/20250403/izrail-2009020894.html

https://ria.ru/20250409/izrail-2010149962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сирия, турция, биньямин нетаньяху, хакан фидан, исраэль кац, оон, браво, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024