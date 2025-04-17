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В Калифорнии задержали звезду фильма "Шестое чувство" Осмента - РИА Новости, 17.04.2025
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Шоубиз
 
03:11 17.04.2025 (обновлено: 03:12 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/ssha-2011716047.html
В Калифорнии задержали звезду фильма "Шестое чувство" Осмента
В Калифорнии задержали звезду фильма "Шестое чувство" Осмента - РИА Новости, 17.04.2025
В Калифорнии задержали звезду фильма "Шестое чувство" Осмента
Американский актер Хейли Джоэл Осмент, наиболее известный ролями в фильмах "Шестое чувство" и "Искусственный разум", задержан за нахождение в состоянии... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T03:11:00+03:00
2025-04-17T03:12:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Американский актер Хейли Джоэл Осмент, наиболее известный ролями в фильмах "Шестое чувство" и "Искусственный разум", задержан за нахождение в состоянии алкогольного опьянения и хранение контролируемых веществ на лыжном курорте в Калифорнии, сообщает портал TMZ. "Осмент был задержан за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте и хранение контролируемого вещества, которое полицейские отправили в лабораторию, чтобы точно определить, что это", - говорится в статье. Отмечается, что правоохранители освободили Осмента вскоре после задержания, а прокурор калифорнийского округа Моно, где актер посещал лыжный курорт, еще решает вопрос о целесообразности возбуждения дела. Портал подчеркивает, что это не первый случай, когда Осмент был задержан за связанное с алкоголем правонарушение, а вдобавок к этому актер в начале года актер потерял дом в лесных пожарах, охвативших округ Лос-Анджелес, и после случившегося имел проблемы со страховщиками. Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивают в сотни миллиардов долларов. Они начались 7 января и были признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Причиной быстрого распространения огня метеорологи называют сухую и ветреную погоду.
https://ria.ru/20241122/sud-1985205074.html
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калифорния, лос-анджелес, в мире, новости шоу-бизнеса
Калифорния, Лос-Анджелес, В мире, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса
В Калифорнии задержали звезду фильма "Шестое чувство" Осмента

Актера Осмента задержали в состоянии алкогольного опьянения на лыжном курорте

© AP Photo / Noah BergerСотрудники полиции в Калифорнии
Сотрудники полиции в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Noah Berger
Сотрудники полиции в Калифорнии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Американский актер Хейли Джоэл Осмент, наиболее известный ролями в фильмах "Шестое чувство" и "Искусственный разум", задержан за нахождение в состоянии алкогольного опьянения и хранение контролируемых веществ на лыжном курорте в Калифорнии, сообщает портал TMZ.
"Осмент был задержан за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте и хранение контролируемого вещества, которое полицейские отправили в лабораторию, чтобы точно определить, что это", - говорится в статье.
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Отмечается, что правоохранители освободили Осмента вскоре после задержания, а прокурор калифорнийского округа Моно, где актер посещал лыжный курорт, еще решает вопрос о целесообразности возбуждения дела.
Портал подчеркивает, что это не первый случай, когда Осмент был задержан за связанное с алкоголем правонарушение, а вдобавок к этому актер в начале года актер потерял дом в лесных пожарах, охвативших округ Лос-Анджелес, и после случившегося имел проблемы со страховщиками.
Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивают в сотни миллиардов долларов. Они начались 7 января и были признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Причиной быстрого распространения огня метеорологи называют сухую и ветреную погоду.
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