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В Калифорнии задержали звезду фильма "Шестое чувство" Осмента

В Калифорнии задержали звезду фильма "Шестое чувство" Осмента - РИА Новости, 17.04.2025

В Калифорнии задержали звезду фильма "Шестое чувство" Осмента

Американский актер Хейли Джоэл Осмент, наиболее известный ролями в фильмах "Шестое чувство" и "Искусственный разум", задержан за нахождение в состоянии... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T03:11:00+03:00

2025-04-17T03:11:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Американский актер Хейли Джоэл Осмент, наиболее известный ролями в фильмах "Шестое чувство" и "Искусственный разум", задержан за нахождение в состоянии алкогольного опьянения и хранение контролируемых веществ на лыжном курорте в Калифорнии, сообщает портал TMZ. "Осмент был задержан за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте и хранение контролируемого вещества, которое полицейские отправили в лабораторию, чтобы точно определить, что это", - говорится в статье. Отмечается, что правоохранители освободили Осмента вскоре после задержания, а прокурор калифорнийского округа Моно, где актер посещал лыжный курорт, еще решает вопрос о целесообразности возбуждения дела. Портал подчеркивает, что это не первый случай, когда Осмент был задержан за связанное с алкоголем правонарушение, а вдобавок к этому актер в начале года актер потерял дом в лесных пожарах, охвативших округ Лос-Анджелес, и после случившегося имел проблемы со страховщиками. Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивают в сотни миллиардов долларов. Они начались 7 января и были признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Причиной быстрого распространения огня метеорологи называют сухую и ветреную погоду.

https://ria.ru/20241122/sud-1985205074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

калифорния, лос-анджелес, в мире, новости шоу-бизнеса