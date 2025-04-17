В Калифорнии задержали звезду фильма "Шестое чувство" Осмента
Актера Осмента задержали в состоянии алкогольного опьянения на лыжном курорте
© AP Photo / Noah BergerСотрудники полиции в Калифорнии
© AP Photo / Noah Berger
Сотрудники полиции в Калифорнии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Американский актер Хейли Джоэл Осмент, наиболее известный ролями в фильмах "Шестое чувство" и "Искусственный разум", задержан за нахождение в состоянии алкогольного опьянения и хранение контролируемых веществ на лыжном курорте в Калифорнии, сообщает портал TMZ.
"Осмент был задержан за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте и хранение контролируемого вещества, которое полицейские отправили в лабораторию, чтобы точно определить, что это", - говорится в статье.
Верховный суд США отменил приговор актеру Джусси Смоллетту
22 ноября 2024, 14:38
Отмечается, что правоохранители освободили Осмента вскоре после задержания, а прокурор калифорнийского округа Моно, где актер посещал лыжный курорт, еще решает вопрос о целесообразности возбуждения дела.
Портал подчеркивает, что это не первый случай, когда Осмент был задержан за связанное с алкоголем правонарушение, а вдобавок к этому актер в начале года актер потерял дом в лесных пожарах, охвативших округ Лос-Анджелес, и после случившегося имел проблемы со страховщиками.
Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивают в сотни миллиардов долларов. Они начались 7 января и были признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Причиной быстрого распространения огня метеорологи называют сухую и ветреную погоду.
Актера задержали с наркотиками в центре Москвы, сообщили СМИ
30 декабря 2024, 16:11