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В Британии назвали причину срыва моратория на удары по инфраструктуре
В Британии назвали причину срыва моратория на удары по инфраструктуре - РИА Новости, 17.04.2025
В Британии назвали причину срыва моратория на удары по инфраструктуре
Владимир Зеленский старается всеми силами продлить конфликт и остаться у власти, поэтому он сорвал частичное прекращение огня, заявил британский аналитик... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T06:59:00+03:00
2025-04-17T06:59:00+03:00
2025-04-17T08:03:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский старается всеми силами продлить конфликт и остаться у власти, поэтому он сорвал частичное прекращение огня, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Никто не отрицает, что Украина нарушила частичное прекращение огня. Они продолжили удары по энергоинфраструктуре <…> Россия, наоборот, сдержала свое слово. Кроме того, они предоставляют отчеты о нарушениях со стороны Киева", — сказал он.Аналитик возлагает вину за нарушение исключительно на киевский режим. По его словам, это делается для продления конфликта."Идея о проведении выборов на Украине провалилась, на Западе никто не отреагировал на продление военного положения. Все это была игра Зеленского, выборы не состоятся, он контролирует Раду и СМИ. Он будет продлевать конфликт столько, сколько сможет", — заключил Меркурис.Президент России Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным соответствующую команду. Владимир Зеленский также заявлял, что Киев поддержит это предложение.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней представители двух стран, среди прочего, договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.Делегации также условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев по сути и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры.
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В Британии назвали причину срыва моратория на удары по инфраструктуре
Аналитик Меркурис: Зеленский всеми способами продлевает конфликт