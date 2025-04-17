https://ria.ru/20250417/sryv-2011726623.html

В Британии назвали причину срыва моратория на удары по инфраструктуре

В Британии назвали причину срыва моратория на удары по инфраструктуре - РИА Новости, 17.04.2025

В Британии назвали причину срыва моратория на удары по инфраструктуре

Владимир Зеленский старается всеми силами продлить конфликт и остаться у власти, поэтому он сорвал частичное прекращение огня, заявил британский аналитик... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T06:59:00+03:00

2025-04-17T06:59:00+03:00

2025-04-17T08:03:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский старается всеми силами продлить конфликт и остаться у власти, поэтому он сорвал частичное прекращение огня, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Никто не отрицает, что Украина нарушила частичное прекращение огня. Они продолжили удары по энергоинфраструктуре <…> Россия, наоборот, сдержала свое слово. Кроме того, они предоставляют отчеты о нарушениях со стороны Киева", — сказал он.Аналитик возлагает вину за нарушение исключительно на киевский режим. По его словам, это делается для продления конфликта."Идея о проведении выборов на Украине провалилась, на Западе никто не отреагировал на продление военного положения. Все это была игра Зеленского, выборы не состоятся, он контролирует Раду и СМИ. Он будет продлевать конфликт столько, сколько сможет", — заключил Меркурис.Президент России Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным соответствующую команду. Владимир Зеленский также заявлял, что Киев поддержит это предложение.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней представители двух стран, среди прочего, договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.Делегации также условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев по сути и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры.

https://ria.ru/20250417/rol-2011713905.html

https://ria.ru/20250416/ukraina-2011654491.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, александр меркурис